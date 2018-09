La colla encara amb «orgull i il·lusió» el repte de competir amb les millors colles del món casteller el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre

Actualitzada 04/09/2018 a les 17:32

Els Castellers de Sabadell participaran en el Concurs de Castells de Tarragona que se celebrarà el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. La decisió es va prendre en una assemblea extraordinària que els Saballuts van celebrar dilluns i suposa un pas molt important per la colla que aquest any ha estat la desena millor de Catalunya amb 14.895 punts.El cap de colla dels sabadellencs, Joan Carles Sànchez, afirma que poder prendre part en aquesta cita suposa un reconeixement «a la feina realitzada en l'últim curs i que va significar portar a plaça castells de 9 de molta complexitat». Alhora indica que és un «orgull per la ciutat» saber que té una colla castellera «que es reafirma entre les principals del país». Els vallesans prendran part en la segona jornada del concurs que se tindrà lloc el diumenge 7 d'octubre.