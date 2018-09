La Vella de Valls afronta el Concurs de Castells com a líder del rànquing

Els vallencs superen Vilafranca de 3.500 punts i són candidats a guanyar l’edició d’enguany

Actualitzada 02/09/2018 a les 20:29

Ja es coneixen les dotze colles que intervindran el diumenge 7 d’octubre al Concurs de Castells de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça (TAP) i el nom de les divuit que ho faran el dissabte, 6, d’octubre, així com les dotze que intervindran el 30 de setembre a Torredembarra. El rànquing classificatori, on apareixen les 42 colles amb més puntuació, està encapçalat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb 40.575 punts, seguida de Castellers de Vilafranca (37.075 i Colla Jove Xiquets de Tarragona (35.210). A les tres primeres, les segueixen la Colla Joves Xiquets de Valls 32.440), Capgrossos de Mataró (27.775), Castellers de Sants (22.675), Xiquets de Tarragona (16.645), Castellers de Barcelona (15.740), Castellers de Sabadell (14.895) i Marrecs de Salt (14.695, Castellers de la Vila de Gràcia (14.655) i Castellers de Sant Cugat (14.305). Els Minyons de Terrassa, colla que no hi pren part al Concurs de Castells, ocupa el cinquè lloc del rànquing. La puntuació és el resultat de les tres millors construccions fetes per les colles en les cinc diades més remarcables, entre l’1 de setembre dels 2017 i el 31 d’agost del 2018.Pel que fa a les divuit colles que intervindran el dissabte, en la primera jornada a la TAP, són Nens del Vendrell, Xiquets de Reus, Moixiganguers d’Igualada, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Sagals d’Osona, Xicots de Vilafranca, Bordegassos de Vilanova, Castellers de Terrassa, Xics de Granollers, Castellers de Lleida, Castellers d’Esplugues, Castellers de la Sagrada Família, Jove de Barcelona, Castellers de Cerdanyola, Jove de Sitges, Castellers de Berga, Castellers d’Esparreguera i Nois de la Torre. La colla torrenca intervindrà en la sessió del dissabte per la renúncia dels Tirallongues de Manresa, que en aquella data actuarà a la Fira Mediterrània que se celebrarà a la capital del Bages.Per altra banda, el rànquing classificatori ha determinat que les dotze colles que participaran el 30 de setembre a la plaça del Castell de Torredembarra seran Castellers del Poble Sec, Colla Castellera de Figueres, Al·lots de Llevant, Xiquets del Serrallo, Castellers de Castelldefels, Castellers de Badalona, Castellers de l’Alt Maresme, Castellers de Cornellà, Castellers de Sant Vicenç dels Horts, Matossers de Molins de Rei, Castellers de Caldes de Montbui i Castellers de Mollet.Cal apuntar que els Xiquets del Serrallo es classifiquen directament per la jornada de dissabte pel fet de ser una colla tarragonina. L’absència dels del barri mariner i d’altres colles podria donar el bitllet per Torredembarra als Xerrics d’Olot, els Castellers del Riberal, els Castellers d’Altafulla o els Esperxats de l’Estany.