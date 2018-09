Els Xiquets de Reus tornen a tocar els 9 pisos

Els Xiquets de Cambrils completen el 3 de 7 per Festa Major

Actualitzada 02/09/2018 a les 21:23

Diumenge a la tarda totes les mirades castelleres s'han posat a Cambrils. Els Xiquets de Reus havien anunciat que si eren 200 camises, intentarien el 3 de 9 folrat. D'altra banda, els Xiquets de Cambrils volien tornar a assolir els 7 pisos.La setmana passada a Igualada, els Xiquets de Reus van renunciar a intentar el 3 de 9 amb folre a causa de les poques camises que van aconseguir arrossegar. A Cambrils, però, actuaven a casa i el gruix de camises avellana s'ha fet notar. El 3 de 9 amb folre ha estat el primer castell dels de Toni Rull. L'han tirat amunt a la primera i amb sisens col·locats el castell ja ha patit un sotrac que ha fet deformar el pis de quarts. Ràpidament s'han recuperat, però el castell s'ha tancat per dalt. Amb l'aleta feta, quan sortia l'acotxador, la construcció ha saltat pel pis de quints. Amb tot, han aconseguit carregar el 3 de 9 amb folre, una fita que la temporada passada no van assolir. Els Xiquets de Reus tindran una altra oportunitat pel 3 de 9 amb folre el pròxim 16 de setembre a la Diada Avi Emili Miró de Terrassa.Després, han seguit amb un intent desmuntat de 4 de 8. Sha vist nerviós, segurament a causa de la caiguda d'abans que ha estat la primera de l'any. Seguidament hi han tornat, i llavors sí que han descarregat un 4 de 8 amb algun canvi que s'ha mostrat més sòlid. Finalment, han tancat amb el 4 de 7 amb agulla.Els Xiquets de Cambrils han obert plaça amb el 2 de 6, que tot i girar-se un pèl, s'ha descarregat sense problema. A segona ronda ha arribat el repte més important dels locals, el 3 de 7. El castell ha pujat una mica nerviós, però l'execució ha sigut perfecta. El tercer castell ha estat un clavat 5 de 7, tot i que a la descarregada, un dels segons s'ha començat a plegar, però no ha fet perillar massa l'estructura.D'altra banda, els Bous de la Bisbal han iniciat la primera ronda amb un 3 de 6 força obert, però parat. Un 2 de 7 perfecte i amb figuereta inclosa ha anat a segona ronda, mentre que han acabat amb el 3 de 6 per sota.