Els Nois de la Torre no assoliexen l'ambiciosa Santa Rosalia

El 2 de 7 era l’objectiu més important i els hi ha quedat en intent

Actualitzada 02/09/2018 a les 18:02

Torredembarra és una de les poblacions del Camp de Tarragona amb més tradició castellera, amb l'epicentre a la plaça de la Verdura. La Diada de Santa Rosalia ha tornat a reunir el cartell dels últims anys: els Nens del Vendrell, els Xiquets de Tarragona i els Nois de la Torre.Els Nois de la Torre duien en cartera un programa molt ambiciós. Enguany estan fent una temporada espectacular i per la festa major de la patrona, volien fer un pas més en forma de 2 de 7 o de 4 de 8. Finalment s'han decantat pel 2 de 7. Després d'un peu desmuntat, els de la camisa blau cel han tirat amunt una torre força tancada. No estava malament de mides, però quan entrava l'acotxador, un dels quarts s'ha plegat i pocs segons després, tota l'estructura ha caigut. A primera ronda han descarregat el 5 de 7 amb l'agulla, una construcció que poques vegades es veu a plaça amb el pilar al mig. El castell ha pujat força lent i el pilar també s'ha muntat massa tard, tot i això, s'ha completat sense gaires complicacions. Després de la caiguda del 2 de 7 a segona ronda, els Nois han canviat els plans i han seguit amb un 4 de 7 amb agulla perfecte que els ha servit per recuperar bones sensacions i el 3 de 7 amb agulla. Aquest últim s'ha mostrat un pèl obert al pis de quarts, però no ha patit en cap moment, ni tan sols el pilar que també s'ha girat una mica.Els Xiquets de Tarragona han tornat d'uns dies de vacances després de Sant Magí quan van fer el 3 de 9 amb folre carregat, el 5 de 8 i el 4 de 8. Els matalassers han escollit el 3 de 8 de sortida. Ha pujat força lent, evidenciant que aquestes dues setmanes que resten abans del Primer diumenge de festes, hauran de treballar de valent per tornar a atacar els 9 pisos. Després han fet dos intents desmuntats de 5 de 8, els dos idèntics. Pujaven nerviosos i quan entraven dosos, els han tirat avall. Els de Sergi Feijoo han acabat amb un 4 de 8 perfecte. Finalment, han tornat a portar l'espadat a plaça, que per Sant Magí els va quedar en carregat. Per Santa Rosalia, igual. Amb la motxilla de sortida, el pilar ha caigut.Els Nens del Vendrell s'han apuntat una altra clàssica de 8. Després de la caiguda del 2 a l'assaig previ a la Festa Major de Llorenç del Penedès, sembla que s'hagin estancat. El 3 de 8 l'han clavat, igual que el 4 de 8 a segona ronda. Han finalitzat amb el 2 de 7, més mogut que els dos anteriors, però descarregat sense complicacions.