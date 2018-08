La Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba en un estat de forma espectacular, mentre que les altres colles han mostrat alguns dubtes

Actualitzada 30/08/2018 a les 10:07

Trenta d’agost és sinònim de castells a Vilafranca del Penedès. Sant Fèlix és una cita imprescindible del calendari casteller, d’aquelles que es marquen, fins i tot, abans de començar la temporada. Enguany hi ha el cartell tradicional amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. La Jove de Tarragona va caure de les travesses quan ella mateixa es va descartar assegurant que no estava interessada a estar en aquesta actuació.Les quatre formacions castelleres arriben en nivells diferents. D’una banda, la Colla Vella lidera enguany el món casteller. De l’altra, els verds, els vermells i els malves han expressat dubtes aquests mesos de temporada. Sigui com sigui, és Sant Fèlix i el guió d’aquesta diada sabem que no està escrit.La Colla Vella dels Xiquets de Valls està fent una temporada espectacular i arriba a la cita amb els deures fets. Només tenen un petit serrell, descarregar un castell de 10. El 3 de 10 emmanillat els hi va quedar carregat per Sant Joan. Els 10 pisos rosats els veurem en forma de quatre o de tres, es determinarà a última hora. Després arribaran els castells sense folre. Els d’Albert Martínez van descarregar fa unes setmanes el primer 2 de 8 sense folre del seu historial a Vilallonga; hi van tornar a Vilafranca pel 70è aniversari dels verds. La bèstia indomable també l’han fet diverses vegades a l’assaig aquesta temporada i a la plaça de la Vila van demostrar un domini brutal que fa preveure que es podrà descarregar. El tercer castell serà el 4 de 9 sense folre, construcció que van completar dissabte al Catllar, el més matiner. Finalment, podrien tancar amb el primer pilar de 8 amb folre de la temporada rosada.Els Castellers de Vilafranca han expressat dubtes les últimes setmanes, sobretot d’ençà que van caure a la Diada de Cal Figarot en un intent de 3 de 9 amb folre. Des de llavors han repetit el 2 de 9 amb folre i manilles, però res més. A Vilanova i la Geltrú, a principis de juliol, van completar el 5 de 9 amb folre i el 3 de 10 amb folre i manilles. Els verds són ambiciosos i volen ajuntar el 3 i el 4 de 10 aquest dijous a la plaça de la Vila. Cal tenir en compte que els de Toni Bach han hagut de renovar la canalla en poques setmanes i per això han rodat força els castells bàsics de 9 aquests últims dies. L’objectiu també és el 2 de 8 sense folre que com els vallencs, ja han descarregat a la xarxa d’assaig. Pel que fa al pilar, aquest cap de setmana va debutar una nova enxaneta, pel que fa preveure que no veurem el de 8.La Colla Joves Xiquets de Valls ha de fer un pas aquest Sant Fèlix. I és que de moment, només ha completat el 2 de 8 sense folre, que malgrat ser un monstre, podria amagar falta de gamma. La bèstia indomable l’han aconseguit domar dues vegades aquest any i una tercera que només van poder carregar. A la Bisbal del Penedès el van fer d’una manera espectacular, sense gairebé despentinar-se. El 2 net el duran a Vilafranca, igual que el 2 de 9 emmanillat que encara no han intentat. També volen fer el 5 de 9 amb folre que van haver de desmuntar el 15 d’agost diverses vegades perquè no van saber trobar-li l’encaix. La supercatedral serà, segurament, el castell més important psicològicament dels de Francesc Ramon.Els Minyons de Terrassa aterren a la plaça de la Vila després del període de vacances. Tampoc arriben com voldrien. Per la seva Festa Major van descarregar el 2 de 9 i el pilar de 8 emmanillats, dues construccions que volen repetir per Sant Fèlix. El 2 de 8 sense folre també el duen en cartera i l’han completat als assajos de divendres i dimarts passat. Bé és cert, que és l’única colla que l’ha intentat, però mai ha aconseguit carregar-lo. També tenen entre cella i cella el 3 de 9 amb folre i agulla, però podiren decantar-se per una carta segura, el 9 de 8 que ja han fet enguany.Amb tot, Sant Fèlix podria ser la primera vegada a la història en què es vegin quatre 2 de 8 sense folre, el millor castell segons la taula de puntuacions del Concurs d’enguany. Les quatre colles el van fer complet divendres passat, un fet inèdit fins ara en el món casteller.