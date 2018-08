Un Sant Fèlix espectacular que deixa deures per a les pròximes setmanes

Els castells sense folre eclipsen el protagonisme amb només un castell de 10 dels verds

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:34

Una Colla Vella pletòrica, però no pot amb els 10 pisos

Els Castellers de Vilafranca esvaeixen dubtes

La Colla Joves torna a domar la bèstia

Els Minyons no completen els objectius

S’emporten deures

La Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès ha tornat a ser espectacular, d’aquelles que es recordaran i se’n parlarà els propers dies. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa portaven un programa molt ambiciós amb el 2 de 8 sense folre com a protagonista. Les quatre colles l’havien completat a assaig diverses vegades, però el factor plaça sempre s’ha de tenir en compte i la sort no ha somrigut les quatre formacions. Possiblement, cap de les formacions ha sortit del tot satisfeta de la plaça de la Vila, tenint en compte que totes han caigut en algun castell o altre. Amb tot, Sant Fèlix no ha deixat indiferent a ningú i s’ha tornat a veure que les colles punteres tenen entre cella i cella els castells més ben puntuats del Concurs de castells, els nets.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha decidit començar amb el 4 de 9 sense folre, un castell que ja van descarregar dissabte passat al Catllar, sent aquell, el més matiner de la història. A Vilafranca, l’estructura s’ha mostrat molt més sòlida, descarregant el castell total, gairebé sense despentinar-se. Els vallencs han carregat el 2 de 8 sense folre a segona ronda. Ja ha pujat més nerviós que quan el van fer fa un parell de setmanes a la mateixa plaça per celebrar el 70è aniversari dels verds. Després de la carregada, encara que estava molt lleig, semblava que amb una mica de gas es podria descarregar, però finalment un dels terços ha saltat.Els del Portal Nou han fet un intent desmuntat de 4 de 10 amb folre i manilles. Abans que sonessin gralles les manilles ja començaven a recol·locar peus i amb sisens de peu, han decidit tirar-lo a avall quan les manilles començaven a enfonsar-se. El castell de 10 dels rosats era el seu repte del dia (castells sense folre a banda). És la carta que els hi queda aquesta temporada ja que el 3 de 10 de Sant Joan només van poder-lo carregar, però és que no han fet cap 2 de 9 i no han pogut treballar les manilles com sí que ho han fet els seus rivals, els Castellers de Vilafranca. Finalment, han fet el 4 d e9 amb folre i pilar que ja havien completat aquesta temporada. El castell no estava malament, però amb dosos col·locats, l’enxaneta ha reculat un moment. Després del dubte, s’ha enfilat ràpidament cap amunt i s’ha pogut coronar amb un treball del quart del pilar espectacular. La Vella ha culminat l’excel·lent diada amb el pilar de 8 emmanillat, el primer de la seva temporada.Els Castellers de Vilafranca han esvaït tots els dubtes que havien generat les últimes setmanes. A primer ronda han descarregat el 3 de10 amb folre i manilles que tot i pujar nerviós, l’han completat sense gaire complicacions. Sí que és cert que a nivell de sisens i setenes, el castell ha tingut unes mides estranyes. És evident que fer tantes torres de 9 els ha permès treballar les manilles i el folre a la perfecció. Els verds han carregat el 2 de 8 sense folre a segona ronda. Amb dosos col·locats, el castell ha patit una batzegada que ha fet que l’estructura perdés les bones mides que havien agafat. Quan començava a sortir la canalla, el castell s’ha acabat trencant. Els vilafranquins ja havien fet la torre neta a assaig, però el factor plaça ha tornat a ser superior a ells.Després s’han encallat amb el 4 de 10 emmanillat. Han desmuntat dos peus, cosa que els ha fet perdre la ronda. El primer estava força obert i al segon, una de les rengles s’enfonsava. Tot i això, han assegurat que l’han tirat avall perquè els hi faltava una peça del tronc. Hi han tornat en ronda de repetició, però quan entraven setens, el folre i les manilles s’han enfonsat. Finalment, han renunciat al 4 de 10 i a dos quarts de cinc de la tarda han pujat el 4 de 9 amb folre. L’enxaneta anava a passar la cassoleta, però ha retrocedit sense arribar a posar el peu i ha baixat per la mateixa rengla. D’aquesta manera, el castell seria un intent desmuntat. El pis de quarts estava obertíssim. Una diada que s’ha allargat força i que finalment ha fet que no veiéssim cap espadat verd.La Colla Joves Xiquets de Valls ha començat pel castell més difícil, però al mateix temps, amb el que li tenen més confiança. El 2 de 8 sense folre ha pujat més nerviós que els dos últims de la Bisbal i de Firagost. Amb l’aleta feta, s’ha obert força a quarts, però tirant de veterania, els vermells l’han pogut descarregar. A continuació, ha arribat el repte psicològic dels de Francesc Ramon, el 5 de 9 amb folre. Amb bones mides, s’ha mostrat un pèl nerviós. Estava força tancat pels pisos superiors i després de fer l’aleta del 2, l’estructura ha cedit des dels poms de dalt de manera que només s’ha pogut carregar. La caiguda ha fet canviar els plans als del carrer d’en Gassó i enlloc del 2 de 9, han optat per un 3 de 9 folrat de tràmit. Una mica remenat, però res preocupant. La Joves ha estat la primera colla en acabar l’actuació amb el pilar de 6.Els Minyons de Terrassa han obert l’actuació amb un intent de 2 de 8 sense folre. Amb quints col·locats el castell ja ha agafat tremolí i quan s’ha posat l’acotxador, el tronc ha saltat al pis de terços. Els malves l’havien descarregat divendres i dimarts passat a l’assaig, però el factor plaça sempre influeix en aquests monstres. Tampoc han tingut bona sort a segona ronda amb el 2 de 9 emmanillat. Ha tornat a pujar nerviós, salvant una revinclada quan s’anaven a col·locar sisens. Amb el castell carregat, el tronc ha començat a desmanegar-se encara més fins que ha petat per quints.El 4 de 9 amb folre ha servit als de la camisa malva per asserenar els ànims. És cert que els terços no han acabat de trobar l’encaix amb un folre que s’ha mostrat sòlid, però el bàsic de 9 s’ha pogut completar sense problemes. En ronda de repetició, els terrassencs han fet el 9 de 8 amb tres enxanetes, una construcció que ja havien fet aquest any. Els Minyons han escollit l’espadat de 6 com a pilar de mèrit.En definitiva, les quatre colles castelleres marxen de Sant Fèlix amb deures pendents. Els Castellers de Vilafranca descarregant el 2 de 8 sense folre, a més de completar el 4 de 10. La Vella atacar els 10 pisos. La Joves descarregar un castell de gamma extra més enllà del 2 de 8 sense folre i els Minyons posar-se les piles, sabent que pels malves, ara comença el tram més fort. Els rosats i els verds es veuran les cares el Primer diumenge de festes i amb la Joves no tornaran a coincidir fins el Concurs de castells el primer cap de setmana d’octubre.