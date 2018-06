Un Sant Joan d'estrenes que marca l'inici de les actuacions més exigents

La Jove de Tarragona completa la primera tripleta vilafranquina estrenant el 4 de 9 amb folre amb molta solvència

La plaça de la Font va veure diverses estrenes de les colles castelleres de Tarragona en una diada que representa el tret d’inici al calendari tradicional i a les actuacions més exigents. La Jove va completar la tripleta vilafranquina estrenant el 4 de 9 amb folre. Els matalassers es van encallar a les dues primeres rondes amb el 2 de 8 amb folre que van carregar in extremis i amb un primer 4 de 8 que van desmuntar. Els de Sant Pere i Sant Pau van mostrar galons amb la clàssica de 8 mentre que els del Serrallo van completar el primer 4 de 7 amb l’agulla de l’any.La Jove de Tarragona va mostrar el seu potencial amb la primera tripleta vilafranquina de la temporada després de completar el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 4 de 8 amb agulla.Els del Cós del Bou van tirar el 3 de 9 amunt gairebé sense pensar-ho, mostrant la confiança que li tenen a aquest castell. El van descarregar sense cap tipus de problema, paradíssim. Només el terç de la rengla va haver de treballar una mica més, però res significatiu. Una estructura que ja havien completat a la Diada del Pati a Valls i a Vilanova i la Geltrú la setmana passada.A segona ronda, els d’Aleix Bordas van optar per l’estrena, el 4 de 9 amb folre. Aquest es va mostrar més nerviós que el tres, segurament fruit de ser el primer de la temporada. Un dels dosos es va acotxar un moment, però el tronc va poder mantenir l’estructura fermament.La tercera ronda la van tancar amb el 4 de 8 amb agulla. L’estructura va patir un sotrac quan es van deixar anar de les mans els segons del quatre i el segon i el terç del pilar van haver de treballar de valent per descarregar-lo.Finalment, la Jove va posar la cirereta al pastís amb un pilar de 6 impecable.Els Xiquets de Tarragona van començar amb mal peu l’actuació. El gran objectiu era el 2 de 8 amb folre que van tirar a primera ronda. El castell es va anar girant ràpidament i els pisos de quarts i de quints van haver de treballar massa aviat fins al punt que només fer l’aleta, l’estructura es va trencar. Era la primera vegada que duien el castell que durant vàries temporades ha estat la insígnia dels matalassers.A segona ronda tampoc se se’n van sortir amb el 4 de 8 que van desmuntar amb dosos col·locats. Tenia males mides a nivell de quarts i la canalla es va acabar fent enrere.Els de Sergi Feijoo van recuperar sensacions amb el 4 de 7 amb agulla a tercera ronda que van descarregar sense cap tipus de problema. En ronda de repetició, els de la camisa ratllada hi van tornar amb el 4 de 8 que llavors sí, van descarregar sense massa complicacions.Lluny va quedar el de segona ronda o els que havien portat a plaça aquesta temporada. Ara els Xiquets de Tarragona es preparen per un mes de juliol exigent amb diades com la del Pla de la Seu o la de les Cultures a Altafulla.Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau també van fer una passa de gegant que pot marcar el camí de la temporada. Els del barri cooperativista van descarregar la primera clàssica de 8 de la temporada amb el 3 de 8, el 2 de 7 i el 4 de 8. Van ser els encarregats d’obrir la diada amb el 3 de 8. Impecable, amb molta finesa dels components del tronc. Era el quart 3 de 8 de la temporada.Els de David Lobo van seguir amb el 2 de 7 amb algun sotrac a la descarregada, però res important. Saben que l’han de rodar a les places si volen posar-lo sobre un folre cara Sant Magí. El tercer castell va ser el primer 4 de 8 de l’any dels de la camisa verda, amb una mica de tremolor, però descarregat sense gaire complicacions.Els Xiquets del Serrallo van sortir de plaça amb la primera diada de la temporada amb tres castells de 7 amb el 4 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 3 de 7. Una fita que havien d’assolir tenint en compte que la setmana vinent actuen a casa per Sant Pere per celebrar la festa major del barri mariner. Els de la camisa blau marí van començar amb el 4 de7. La canalla va pujar lenta, però el tronc es va mostrar molt sòlid en tot moment.A segona ronda van escollir estrenar el 4 de 7 amb agulla, un pèl tancat al pis de quarts, nerviós i amb l’espadat força treballat. Finalment, van completar el 3 de 7 sense cap tipus de problema.