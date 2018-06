Els Xiquets de Reus estrenen el 2de8f per Sant Pere

A la plaça del Mercadal també hi han actuat els Nens del Vendrell i els Castellers de Lleida

Era el gran objectiu que s'havien marcat i el van assumir amb escreix. Els Xiquets de Reus volien fer el salt als castells de vuit i mig per Sant Pere i així ho van fer descarregant el 2de8 folrat a la segona ronda de la diada de la festa major de la seva ciutat.De sortida, els de la camisa avellana, han volgut agafar confiança amb el 3de8, un castell que tenen dominat aquesta temporada, mentre que a la tercera ronda han optat per arrodonir la tripleta de vuit amb el 4de8, un carro gros que els ha fet suar una mica a la descarregada.A la plaça del Mercadal també s'hi han donat cita els Nens del Vendrell i els Castellers de Lleida. Els penedesencs han optat per la torre de 7 de sortida, seguida pel 3de8 i tancant l'actuació amb un 5de7, mentre que els lleidatans, que no han arrossegat gaire camises, han descarregt el 4de7 amb agulla i el 4 i el 3de7.Els reusencs tornaran a actuar el pròxim 29 de juny a la diada del migdia de Sant Pere, una jornada on podrien tornar a repetir la tripleta de vuit pisos aconseguida aquest dissabte.