Demostració de força de la Vella per Sant Joan

Els rosats descarreguen dos gamma extra i el 3 i 4de9f simultanis i la Joves carrega el 2de8sf, un castell mai vist fins ara a la diada del 24 de juny

Actualitzada 24/06/2018 a les 18:27

Una estrena de luxe

No és la primera vegada que la Colla Vella dels Xiquets de Valls demostra estar en un estat de forma excel·lent. De fet, ja fa unes quantes temporades, exceptuant ocasions comptades, que els rosats arrosseguen una quantitat de camises envejable i que acostumen a assolir tots els reptes que es proposen.Aquest diumenge 24 de juny, aprofitant la diada de la festa major de Sant Joan i el primer duel d’alçada amb la colla rival (amb el permís de la diada de Completes de la nit anterior), els del Portal Nou han fet quelcom que, fins ara, únicament s’havia vist una vegada en el món casteller: han descarregat el 3 i el 4de9 folrats de manera simultània.Es tracta d’un repte a l’abast de molt pocs per l’àmplia quantitat de gent que es requereix a les dues pinyes, als dos folres i al gran nombre de castellers de tronc que es necessita que estiguin habituats a fer grans castells. De fet, l’única vegada que s’havia vist una fita igual va ser a la diada de Sant Ramon de l’any 2001, és a dir, ara fa 2017, i ho van fer els Castellers de Vilafranca. Des de llavors havia sonat la possibilitat que alguna colla ho tornés a intentar, però havia estat només això, un rumor no complert.Fins avui. Fins aquest diumenge 24 de juny de 2018 quan la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha decidit a la tercera ronda (després d’haver descarregat ja dos castells de gamma extra, fet que tractarem més endavant) intentar el 3 i el 4de9 simultanis.Les gralles han començat a sonar alhora que les estructures han començat a enfilar-se damunt del folre. El tres no ha tingut problemes en cap moment, mentre que el 4 s'ha hagut de treballar bastant, sobretot en el moment en què la canalla agafava les seves posicions. Les rebrincades, però, s'han pogut salvar i la Vella s'ha tornat a guanyar així els titulars de la diada de Sant Joan.Però, aquesta demostració de força no ha arribat fins a la tercera ronda. El sorteig ha determinat que els rosats fossin els primers a actuar i, de sortida, han decidit revalidar el 5de9 amb folre que havien descarregat unes setmanes enrere a La Selva del Camp. Aquest cop, tot i estar una mica rebregat pels pisos alts, s'ha vist més solvent i més segur que no pas a La Selva.Aquest era el primer objectiu que s’havien marcat els del Portal Nou, mentre que a la segona ronda han complert amb escreix amb l’altre propòsit del dia, completar el 4de9 amb folre i pilar.Era la primera vegada que el portaven a plaça aquesta temporada i, un cop més, han demostrat que li tenen les mides ben agafades, tot i que han haget de desmuntar el tronc molt a poc a poc, ja que havia anat perdent la forma i feia perillar l’espadat.A més a més, encara cal sumar-li que, a la ronda de pilars els hi han quedat forces per descarregar el pilar de 7 amb folre.A l’altre costat de la plaça també s’hi ha pogut veure una fita difícilment imaginable temps enrere.I és que la Colla Joves Xiquets de Valls ha portat a la plaça del Blat un castell fins ara mai vist a la diada de Sant Joan i mai intentat en aquests moments de la temporada castellera: el 2de8 sense folre.Ha estat a la segona ronda, després d’haver descarregat amb força solvència, tot i que amb algunes rebrincades, però que no l’havien fet perillar, el 3de9 amb folre com a castell de sortida.Després d’un primer peu desmuntat, les gralles han començat a sonar i la torre de vidre ha enfilat cap amunt. La fràgil estructura ha tingut un molt bon recorregut durant l’ascens, però, a poc a poc, s'ha anat girant i això, sumat als nervis que afegeixen els crits de la plaça un cop el castell està coronat, han fet incrementar el tremolor fins que l’estructura s'ha acabat trencant.La caiguda ha deixat alguns castellers tocats i els vermells han optat pel 5de8 a la tercera ronda, una catedral que no els hi ha ofert cap tipus de resistència o dificultat. El que sí que se’ls ha resistit ha estat el pilar de 7 que, únicament, han pogut carregar.La pròxima cita de les dues colles vallenques a la plaça del Blat serà el primer dimecres d’agost, per la diada de Firagost.