La plaça del Blat espera castells de gamma extra aquest Sant Joan

La Colla Vella podria estrenar-hi el 4de9 amb folre i pilar i la Joves està treballant el 5de9 folrat

Actualitzada 24/06/2018 a les 10:47

Aquest diumenge, amb la celebració de la festivitat de Sant Joan, arriba una de les cites més esperades de l’inici de la temporada castellera: la diada de Sant Joan amb Valls, el primer gran duel de les dues colles vallenques.La Colla Vella dels Xiquets de Valls ja ha fet el salt als castells de gamma extra aquesta temporada, després de descarregar el 5de9 amb folre a La Selva del Camp, un castell que entra a la planificació dels rosats per aquest diumenge. A més, el gran objectiu dels del Portal Nou és el 4de9 amb folre i pilar.Aquestes seran dues apostes segures dels rosats, ara bé, el que no està clar és quin serà el tercer castell ni tampoc si arribaran a temps opcions com el 9de8, el 2de8 o el 4de9 sense folre. Una decisió en la qual també podria tenir un paper important el que faci la colla la nit abans a l’actuació de Completes on, segurament s’hi veuran castells de nou i algun de la gamma alta de vuit.Pel que fa a la Colla Joves Xiquets de Valls, els vermells tenen sobre la taula la possibilitat d’intentar el 5de9 amb folre, un castell que han estat treballant els darrers assajos.Ara bé, els objectius principals impliquen portar els dos castells de nou en una mateixa actuació, de moment només han completat el 3 fa un parell de setmanes a la diada del Pati, i descarregar el pilar de 7 folrat que, en aquella mateixa ocasió, només el va quedar en carregat.La diada castellera de Sant Joan es farà a la plaça del Blat i començarà, com cada any, a la una del migdia.