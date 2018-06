La diada de Sant Joan de la plaça de la Font arriba carregada d'estrenes

Les quatre colles de la ciutat es plantegen fer la millor actuació del que porten de temporada

Actualitzada 24/06/2018 a les 10:46

Després de la diada de Sant Jordi, la plaça de la Font de Tarragona viurà aquest diumenge a la tarda una nova jornada en què se citen les quatre colles de la ciutat.Després dels problemes sorgits arran de la clausura del seu local, els Xiquets de Tarragona arriben a la diada amb la intenció d’estrenar el 2de8 amb folre, que seria el primer castell de vuit i mig que intenten els ratllats aquesta temporada. Una estructura que hauria d’anar acompanyada pels altres dos castells de vuit (el 3, fins ara, no els ha ofert gaire garanties), mentre que l’estrena del pilar de 6 seria l’altre gran repte dels matalassers.Per la seva banda, la Colla Jove Xiquets de Tarragona vol estrenar el 4de9 amb folre i repetir el 3de9 folrat que ja va descarregar quinze dies enrere a la diada del Pati de Valls i la setmana passada a Vilanova. Tot i que sembla que el tercer castell seria un de la gamma alta de vuit, no es pot descartar que la Jove acabi intentant el 9de8.Pel que fa als Xiquets del Serrallo, la colla blau marí podria apostar per estrenar algun castell de set i mig després de rodar les estructures bàsiques durant les darreres setmanes.Finalment, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau volen portar a la plaça de la Font la clàssica de vuit i, en el cas que sigui possible, acompanyar-la del pilar de 6, tot i que aquests darrers dies han estat fent canvis als pisos superiors per tal de donar-li més resistència i no queda clar si arribaran a temps per repetir-lo.La diada de Sant Joan està previst que comenci a dos quarts de vuit del vespre.