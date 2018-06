El 27è Concurs de Castells de Tarragona penalitzarà els castells que només es carreguin o facin llenya

Les entrades per a l'esdeveniment, que tindrà lloc el 6 i 7 d'octubre, es posaran a la venda al mes de juliol

El concurs creix; el pressupost també

El Concurs de Castells de Tarragona arriba a la seva 27a edició amb una clara aposta per la seguretat, tant de l'esdeveniment com de les colles castelleres. La nova normativa, que penalitza si les construccions només es carreguen o fan llenya, no deixa indiferent. L'organització assegura, però, que les colles ho veuen amb bons ulls i que els canvis no restaran espectacularitat a la cita castellera, que tindrà lloc tindrà lloc el 30 de setembre -a Torredembarra- i el cap de setmana del 6 i 7 d'octubre -a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.L'anterior edició va batre rècords, amb més de 25.000 persones entre públic, castellers i personal de servei. El ressò i magnitud creixent del concurs també ha obligat l'organització a redimensionar la seva estructura i reforçar-la, per primer cop, amb agents professionals externs. Les entrades es posaran a la venda al mes de juliol. Hi ha unes 6.000 localitats per a cadascun dels dos dies de concurs, que reunirà les millors colles del moment -llista que es tancarà el 31 d'agost. Els Castellers de Vilafranca van guanyar el darrer certamen i els que s'han endut el trofeu en més ocasions.Com en les anteriors edicions, el certamen comptarà amb la participació de 42 colles: 12 en la jornada de Torredembarra del diumenge 30 de setembre, 18 en la de dissabte 6 d'octubre a Tarragona, i 12 en la del diumenge 7 d'octubre -la jornada que desperta, amb gran diferència, la major expectació. L'última edició, del 2016 -el concurs és de caràcter biennal- va batre rècords, amb més de 25.000 persones i 400 periodistes de 125 mitjans acreditats. La consellera de Cultura de Tarragona, Begoña Floria, l'ha definit com l'«esdeveniment de cultura catalana amb més projecció a nivell internacional».Entre els canvis sobre la normativa que han suscitat més debat s'hi troba la penalització per als enfonsaments i la necessitat de descarregar com a mínim dos castells per poder completar -i puntuar- una actuació de tres castells. D'altra banda, es retira la penalització pels peus desmuntats -si bé es manté el límit dels dos peus desmuntats. L'organització, però, assegura que els canvis, presentats públicament fa mesos enrere, han estat llargament debatuts, que les colles els veuen amb bons ulls, i que, si bé poden afectar directament en les seves estratègies, no haurien d'afectar al ritme del concurs.Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a la campanya oficial del certamen, amb l'etiqueta #SensacióConcurs. L'Ajuntament de Tarragona hi aporta 350.000 euros, tot i que es preveu que el pressupost sigui major, per aquesta incorporació de personal en l'equip organitzatiu.A part de la seguretat, altres objectius fixats per al concurs són garantir el bon seguiment en directe de l'espectacle -per pantalles i via web. També es vol jugar amb l'anticipació i plantejar les variables i canvis de posició a la graella en funció del que faci una colla, a punt d'actuar.En l'última edició del concurs es van veure fins a 25 castells de 9 pisos o superiors, 12 dels quals de gamma extra. El dia fort en què actuen les dotze millors colles, la jornada va durar més de 6 hores. Els de Vilafranca es van proclamar els guanyadors -per onzena vegada.El concurs es va reformular recentment, l'any 2012, amb una estructura que manté des d'aleshores. Aquesta serà la seva 27a edició consecutiva, si bé el certamen va néixer fa 86 anys. La primera edició es remunta al 1932 i el jurat va ser presidit pel músic vendrellenc Pau Casals.