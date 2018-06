La Joves i la Jove compleixen al Pati estrenant els nou pisos

La colla tarragonina també ha completat el primer 4de8 amb agulla de la temporada

El castell de nou vermell

Dues estrenes liles

La diada del Pati estava marcada al calendari de la Colla Joves de Valls i de la Colla Jove de Tarragona com la diada on havien de fer el salt als castells de nou i ambdues colles han complert amb l'objectiu, completant el 3de9 folrat.En total, cinc colles s'han donat cita en aquesta diada organitzada per la colla vermella a la plaça del Pati de Valls.Els encarregats d'obrir la jornada han estat els Moixiganguers d'Igualada que han optat per sortir de 2de8 amb folre, seguit pel 3 i el 4de8, completant així la quarta tripleta de vuit de la temporada.Els han seguit els Castellers de Barcelona que, arran d'una baixa, no han pogut portar el castell de nou a la capital de l'Alt Camp. Tot i això, la colla barcelonina ha estrenat el primer 2de8 folrat de l'any, un dos amb moltes novetats i que, tot i que ha perillat en algun moment, han pogut acabar descarregant. El 3 i el 4de8 han estat els altres dos castells de la colla de la capital catalana.La colla amfitriona ha estat la tercera en actuar. Els vermells han sortit de 5de8, mentre que l'estrena del 3de9 folrat ha arribat a la segona ronda. Tot i que el castell ha brandat bastant, els del carrer d'en Gassó han pogut acabar descarregant-lo. De fet, els nervis entre els vermelles eren evidents, ja que els darrers dos anys el castell de nou se'ls havia resistit en aquesta diada.A la tercera ronda han intentat el segon 3de8 amb el pilar de l'any, però, en aquesta ocasió, únicament els ha quedat en carregat. L'espadat s'ha trencat just en el moment de la motxilla de sortida. Tot i la caiguda, els vermells han volgut seguir amb el programa previst i han acabat amb el pilar de 7 folrat, però únicament els ha quedat en carregat.Els seguien els Nens del Vendrell que, tal com es preveia, han completat la clàssica de vuit. Tot i els canvis que hi ha hagut al capdavant de la direcció de la colla vendrellenca aquests darrers dies, sembla que els Nens no han perdut pas el ritme.Finalment, l'encarregada de tancar les rondes ha estat la Colla Jove (els tarragonins sembla que estan predestinats a ser habitualment els darrers en actuar). Tot i que en alguns moments ha sonat l'opció que portessin a la plaça del Pati fins a tres estrenes, els liles han arrencat l'actuació completant el primer 3de9 amb folre del curs, amb alguns canvis i recuperacions respecte a la temporada passada.L'ha seguit la segona estrena lila de la tarda, el 4de8 amb el pilar, un espadat que ha necessitat una intensa defensa a l'hora de descarregar-se i, finalment, descartant l'estrena del 4de9f, els del Cós del Bou han optat per un sòlid 5de8 a la tercera ronda.A la ronda de pilars, per tancar l'actuació, els liles han completat un nou espadat de sis.