Estrenes de nou pisos aquest dissabte a la tarda a la Diada del Pati de Valls

L’actuació, organitzada per la Joves de Valls, comptarà amb la participació de cinc colles castelleres

Actualitzada 07/06/2018 a les 11:38

Valls viurà aquest dissabte a la tarda la que segurament és la diada més destacada de tot el cap de setmana casteller. La Diada del Pati, organitzada per la Colla Joves dels Xiquets de Valls, comptarà amb la presència de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Nens del Vendrell, els Castellers de Barcelona, els Moixiganguers d’Igualada i, evidentment, la colla amfitriona.Si les previsions es compleixen, tan Joves de Valls com Jove de Tarragona haurien d’estrenar aquest dissabte els castells de nou pisos. A més, els vermells també porten en cartera construccions com el 3de8 amb el pilar i el pilar de 7 folrat, dues estructures que ja van portar a plaça el passat cap de setmana.Per la seva banda, els Castellers de Barcelona fa setmanes que van descartar portar el castell de nou a Valls per una baixa aquest dissabte, tot i que van anunciar el 2de8 folrat, mentre que els Nens del Vendrell, tot i estar enmig del procés de tria d’una nova direcció després de la dimissió de l’anterior, el passat cap de setmana van estrenar la clàssica de vuit, una actuació que podrien repetir dissabte a Valls.Finalment, sembla que els Moixiganguers d’Igualada tornaran a portar al Pati la tripleta de vuit pisos, després d’haver-la completat ja tres cops aquesta temporada.L’actuació, que s’emmarca dins de les Festes del Pati, es farà a la plaça del Pati i començarà a les sis de la tarda. Sota el títol L’estiu a Valls comença a la Joves, la colla ha organitzat activitats per a totes les edats.