Els Nens del Vendrell compta amb una nova Junta

El traspàs no es farà efectiu fins al 18 de juny

Actualitzada 08/06/2018 a les 19:03

Els Nens del Vendrell comptem amb una nova Junta, que va ser aprovada aquest dijous per majoria. Més de cent castellers van acudir a l'Assemblea Extraordinària per fer efectiva la dimissió de la Junta i escollir una de nova. Aquesta està encapçalada per castellers amb experiència en les diferents àrees, tant de la part administrativa com tècnica, i es complementa amb d'altres amb menys.El Jordi Cunillera, casteller dels Nens des de fa més de 20 anys, i el Guillem Vinyes, cap de colla les temporades 2012 i 2013, en substitució de Pere Rovira, passaran a ocupar, de manera conjunta, el càrrec de cap de Colla, i la Maria Cunillera, cap de Colla la temporada 2014, en substitució del fins ara president, Isidre Aymerich, passarà a encapçalar l’àrea administrativa com a presidenta de l’entitat.L'organigrama encara s’ha d’acabar de configurar, i de moment, la part tècnica presentarà una dualitat de càrrecs en cadascuna de les seves àrees «amb l’objectiu de generar relleus».D’aquesta manera, l’equip de troncs tindrà al capdavant el Kevin Prados, cap de colla la temporada 2015, i al Daniel Doria, actual tècnic d’aquesta mateixa àrea, que comptaran com a sotscaps amb el Valentí Ferrer i el Francesc Huertas. L’equip de pinyes també estarà encapçalat per un altre veterà de la Colla, el Josep Català, expresident i excap de Colla de l’entitat, acompanyat pel Ting Sheng Bao, actual tècnic de pinyes, i el Benjamí Ramon i el Pau Marcé, com a sotscaps. Per completar l’organigrama tècnic, la Sarai Rodríguez i l'Anna Palop, fins ara responsables de sala i tècnica de canalla, respectivament, es faran càrrec de l’equip de canalla, recolzades per l’experiència de la Marina Traver, que havia estat sotscap de colla i cap de canalla en diferents moments de la Colla, com a sotscap de l’equip.Pel que fa a la vessant administrativa, amb Maria Cunillera com a màxim responsable, estarà formada per tres àrees (gestió, comunicació i social), amb la novetat que la figura del vicepresident també es triplicarà, i cadascun en liderarà una, de moment, seran els expresidents de la Colla, el Rodrigo Sánchez i el Rubén Gaón, a l’espera de definir una nova vicepresidència, amb la intenció de donar el pes institucional necessari a l’equip administratiu que requereix la situació d’excepcionalitat que viu la Colla.La Colla treballarà per reconstruir el model que tants èxits els hi ha donat els últims anys, basat en la «igualtat, l’excel·lència a l’assaig i el tracte amb el casteller». La seva intenció és «dinamitzar la Colla, potenciar la seva relació amb la resta d’entitats de la vila i revitalitzar els valors i la imatge dels Nens, tant al Vendrell, com a tota la comarca, i, alhora, formar els nous integrants i generar un relleu de futur».El traspàs no es farà efectiu fins al dia 18 d’aquest mes, després del compromís que els de la camisa vermella tenen a Lleida.