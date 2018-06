La Colla Vella fa el primer gamma extra de l'any a La Selva del Camp

Els rosats han descarregat el 5de9 amb folre, la primera estructura de gamma extra que veu la plaça selvatana

Actualitzada 03/06/2018 a les 21:50

Havien sonat rumors de 5de9 amb folre i a l’inici de la diada semblava que seguirien sent només això, rumors, però, finalment, la Colla Vella de Valls ha portat el 5de9 folrat a la plaça Major de La Selva del Camp, el primer gamma extra de la temporada castellera i el primer que veu la plaça selvatana.De fet, res feia preveure que els rosats l’intentarien. No han arrossegat un gran nombre de camises i el nerviosisme i les rebrincades que ha hagut de suportar el 4de9 amb folre de la primera ronda semblaven indicar el contrari. Però, finalment, el rumor s'han convertit en realitat i, després d’una feina intensa (molt intensa, ja que els pisos superiors s'han anat tancant perillosament) els rosats s'han anotat el primer gamma extra de l’any.El cansament els ha passat factura i a la tercera ronda han acabat descartant el 3de9 amb folre i han optat pel 4de8 amb l’agulla, però, tot i això, encara els han quedat energies per completar el primer pilar de 7 folrat del curs.A la plaça selvatana, com cada any, també s’hi han donat cita els Xiquets de Reus, que han completat el 4de8, el 2de7 i el 5de7, i els Xiquets de Tarragona.La colla tarragonina ha descarregat el primer 2de7 de la temporada a la primera ronda, seguit d’un 4de8 força treballat a la segona, mentre que a la tercera han volgut afrontar el 3de8, però, els matalassers han hagut de desmuntar-lo en dues ocasions arran de les fortes rebrincades que ha patit l’estructura en el moment en què es començava a enfilar la canalla cap als pisos superiors.Si tot segueix segons el previst, els matalassers començaran a assajar aquest dimarts a l’interior de l’Ajuntament de Tarragona, després de la clausura del seu local d’assaig pel mal estat de l’estructura.