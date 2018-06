Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau fan el 3de8 a la Diada del Local

Tot i que no ha estat fins que es feien els pilars de comiat quan ha començat a ploure intensament, davant la previsió amenaçadora, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han decidit celebrar la Diada del Local a l'interior del seu espai d'assaig.Acompanyats pels Castellers de Sabadell, tot i el canvi d'escenari, la colla de la camisa verda ha seguit amb el programa marcat i a la segona ronda ha portat el 3de8, el tercer del curs. Tot i els nervis evidents davant d'aquesta construcció, els verds l'han completat sense gaire complicacions.A la primera ronda han optat pel 2de7, mentre que a la tercera han aixecat un 5de7 que els ha fet suar de valent. L'estructura s'ha obert i els pisos més baixos han hagut de mantenir la calma per evitar que el castell es trenqués.Finalment, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat el segon pilar de 6 de la temporada, amb la vista posada a poder posar-li un folre el més aviat possible.A la colla tarragonina l'han acompanyat els Castellers de Sabadell que han iniciat la diada completant un treballadíssim 3de8 i han seguit amb el 7de7 i el 4de8, descartant el 2de8f que havia sonat aquests darrers dies.La pròxima sortida dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau la setmana vinent serà per tornar-los la visita als sabadellencs, on els verds tenen la intenció de seguir rodant els 8 pisos.