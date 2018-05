La Colla Vella dels Xiquets de Valls protagonista d'un reportatge de National Geographic

El programa 'Nuestro Planeta', presentat per Will Smith, exemplifica les capacitats del cervell humà amb els castells

Actualitzada 29/05/2018 a les 13:56

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat protagonista de la sèrie documental de National Geographic, «Nuestro Plantea», presentat per l’actor Will Smith. El programa agafa el testimoni de dues nenes de la colla vallenca per l’episodi Despertar, d’aquesta sèrie documental que intenta plasmar les capacitats dels éssers humans per aconseguir on objectiu.La Clàudia i la Marina són canalla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i ara han esdevingut les protagonistes de les imatges de la sèrie documental. Aquest capítol va dedicat a les capacitats dels éssers humans en certes situacions, i el mitjà de divulgació científica ha volgut representar les habilitats extraordinàries que assumeixen les persones exemplificant-ho amb els castells. Les imatges dels carrers de Valls amb les dues nenes de la colla vallenca corrents, enceten aquest reportatge. També apareixen imatges del darrer Concurs de Castells a la Tarraco Arena, amb castells descarregats, caigudes i una grada cridant de l’emoció.El testimoni de les bessones Clàudia i Marina és vital per entendre les dificultats dels castells i de certes accions que adopten les persones en situacions extremes. Així com les declaracions de la mare que anima a les petites i els hi dóna tranquil·litat i consells a unes nenes de tan sols 7 anys, que han de pujar al punt més alt del castell. Les components del pom de dalt expliquen que si guanyessin el concurs, seria el primer i això els hi agradaria molt. Exemplifiquen com la capacitat del treball en equip pot provocar coses tan majestuoses com coronar un casteller de 10 pisos.