Dimiteix en bloc la junta i l'equip tècnic dels Nens del Vendrell

El cap de colla ha explicat que la direcció tècnica no es veu capaç de continuar liderant una colla que ha perdut força i il·lusió

Actualitzada 24/05/2018 a les 16:51

L'equip tècnic dels Nens del Vendrell va anunciar ahir a la nit, en l'assaig d'aquesta colla castellera, que dimitiran del càrrec en una assemblea extraordinària que se celebrarà el dia 7 de juny.Amb el cap de colla, Pere Rovira, i el seu equip, també dimitirà la junta administrativa, presidida per Isidre Aymerich, perquè consideren que formaven part d'un sol projecte, encara que la junta es posarà a disposició del nou equip tècnic.Pere Rovira ha explicat que la direcció tècnica no es veu capaç de continuar liderant una colla que ha perdut força i il·lusió, encara que creuen que l'entitat es mostra esperançada pel seu futur.Va ser el mes de gener passat quan l'entitat va anunciar que Pere Rovira tornava a ser el cap de colla un any més (ja feia dues temporades que liderava l'entitat) perquè no trobaven ningú que volgués rellevar-lo en el càrrec.Cal destacar que l'anunci de la dimissió arriba pocs dies abans del 92 aniversari de la colla, que se celebrarà el dia 3 de juny amb una actuació al Vendrell.