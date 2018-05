L'Ajuntament habilitarà a partir de dimarts un pati interior per als assajos dels Xiquets de Tarragona

Paral·lelament s'analitza l'estructura del local de santa Anna per decidir les actuacions a fer

Actualitzada 18/05/2018 a les 18:50

L'Ajuntament de Tarragona habilitarà el pati del pou, a l'interior del consistori, perquè els Xiquets de Tarragona puguin assajar després que el seu local, de propietat municipal, s'hagués de tancar per seguretat. És el que ha confirmat el regidor Josep Maria Milà durant el ple, on ha detallat que les oficines de projectes que ara ocupen l'espai es traslladaran dimarts a un local de la Rambla Nova, com ja estava previst que fessin en un futur. Segons ha explicat Milà, es farà una inversió de 12.000 euros per arreglar el local i desmuntar l'estructura, així com habilitar una porta independent perquè els castellers tinguin accés directe. Paral·lelament, l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha explicat que ja s'ha començat a analitzar l'estructura del local del carrer santa Anna per decidir si s'ha de fer una reparació o l'edifici nou, un fet que seria «difícil», segons el batlle, perquè la façana s'ha de conservar.Pel que fa a la nova ubicació, es preveu habilitar una porta independent perquè els Xiquets de Tarragona tinguin accés directe des del hall, sense haver d'entrar per l'Ajuntament, i també s'ha detallat que podran fer ús dels sanitaris que hi ha al darrere de les escales. A més, l'arxiu municipal es farà càrrec de l'arxiu de la colla mentrestant. Milà també ha detallat que s'adequarà el pati de l'Hostal del Sol amb una tanca de seguretat i que s'hi posarà un punt de llum. De moment, la Casa Canals s'ha habilitat com a local social, però el consistori està buscant «alguna alternativa que sigui més còmoda».