El Xiquets de Tarragona són portada de la revista 'Ling' de Vueling

Actualitzada 16/05/2018 a les 17:12

Per a totes aquelles persones que aquest mes viatgeu amb @vueling, també volareu amb nosaltres! Protagonitzem la portada i un dels reportatges de la revista d’abord. Voleu volar? Toquem el cel amb la mà!#xiquetsontour pic.twitter.com/vLgJwkT1dY — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 14 de maig de 2018

Hola Emilio. A la revista indiquem "l'aeroport Vueling" més proper al tema de portada. Sentim les molèsties si ha estat interpretat d'una altra manera. No era la nostra intenció. Salutacions — Vueling Airlines (@vueling) 15 de maig de 2018

Els Xiquets de Tarragona és protagonista de la portada de la revista Ling de Vueling del mes de maig. La colla castellera ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter.Els Xiquets apareixen a la portada fent un castell davant de la Catedral de Tarragona. Dintre el magazine, que l'aerolínia reparteix durant els vols, els hi dedica un reportatge que porta com a títol El equilibrio solidario.L'article no ha eludit la polèmica, ja que diversos usuaris de la companyia, com Emilio Mayo, van detectar que el reportatge dedicat a la colla tarragonina l'associen a la ciutat de Barcelona.Des de Vueling no van tardar a contestar a Mayo, demanant disculpes i aclarint que a la revista indiquen «l'aeroport Vueling» més proper al tema de portada.