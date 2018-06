El bàsquet 3x3 torna a l'acció amb un dia frenètic de competició

L’organització ja ha solucionat els problemes que van obligar a ajornar la prova ahir

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:53

Els problemes que van obligar a suspendre ahir la competició de bàsquet 3x3 dels Jocs Mediterranis ja estan solucionats. Per tant, des d’avui al matí, tal com estava previst, la competició ja rutlla, i a ple rendiment.De fet, la jornada està sent frenètica, ja que els duels que no es van disputar dimecres s'estan jugant avui, penúltim dia de competició d’aquesta modalitat esportiva. Al llarg del matí es s'han disputat un total de set enfrontaments, la meitat dels que es duran a terme a la tarda. En total, 21 partits a l’Auditori del Camp de Mart de Tarragona, un espai ideal per a la disputa del bàsquet després d’haver posat punt final als problemes que van impedir que la competició es desenvolupés amb normalitat.El Grècia-Eslovènia masculí (16-21) i l’Andorra-Sèrbia també masculí (10-22) van ser els dos únics duels que van poder finalitzar dimecres, ja que l’organització va decidir aturar la competició mentre s’estava jugant l’Andorra-Espanya Femení. El resultat era d’empat a cinc en el moment de l’aturada.Cal recordar que l’organització dels Jocs va anunciar que es va produir «un desajust en una de les plaques» que sostenien l’entarimat de la pista del Camp de Mart. Inicialment, la idea va ser la de reprendre la competició a la tarda però, en veure que no era possible fer-ho amb la màxima seguretat, es va decidir posposar el 3x3 de bàsquet a aquest matí.