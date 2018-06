El Comitè Organitzador dels Jocs reconeix problemes per l'excés d'esportistes

Tant Víctor Sánchez com Javier Villamayor neguen que els Jocs «siguin un fracàs»

Actualitzada 27/06/2018 a les 21:39

El Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis va reconèixer aquesta tarda que hi ha hagut alguns «desajustaments» respecte el previst inicialment de cara a aquesta competició esportiva. Tant Víctor Sánchez, president executiu de Tarragona 2018, com Javier Villamayor, regidor Comissionat dels Jocs, van coincidir a afirmar que «hi ha hagut alguns problemes derivats de l’altíssima participació en aquests Jocs Mediterranis, la més alta de tota la història de la competició».Va ser una compareixença molt llarga, a la zona vip del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, en la qual tant Sánchez com Villamayor van aclarir que moltes de les incidències que s’han produït en els darrers dies, com la presumpta agressió sexual a Salou, la «fuga» d’un esportista, els problemes amb la pista de 3x3 de bàsquet o d’altres. «En el cas de la presumpta agressió, són les autoritats policials les que se n’estan encarregant i, en la majoria de la resta, són directrius arribades per part del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM)», va detallar el president executiu, que va assegurar estar aliè a les crítiques que s’estan vessant sobre els Jocs Mediterranis en determinats mitjans de comunicació. En la mateixa línia, Javier Villamayor va opinar que «en cap cas els Jocs són un desastre. Sí que és cert que hi ha hagut molta participació (uns 700 o 800 esportistes més del previst) i que això està motivant alguns incidents». El regidor va apuntar, a més que s’està notant a l’ambient «una càrrega de negativitat i molta gent que està exagerant».Un dels punts del conflicte ha estat la baixa afluència en alguns equipaments. En aquest sentit, Víctor Sánchez va manifestar que «sí que pot ser que en indrets com el Palau d’Esports o a la Tarraco Arena Plaça (TAP) es vegin buides les graderies, però s’hi estan disputant esports que tenen eliminatòries i finals. Llavors, la gent va més cap al final. Ara bé, ahir hi havia molta gent al Morell en la competició de bàdminton i avui el pavelló de Constantí era ple a vessar».Ni Villamayor ni Sánchez van poder realitzar cap valoració de públic assistit fins ahir en les diferents disciplines esportives i van negar en tot cas que «siguin un fracàs els Jocs». «Quan acabin, serà el moment de fer les valoracions finals», va apuntar Víctor Sánchez.Javier Villamayor va finalitzar agraint «l’espectacular tasca que estan realitzant els voluntaris, ja que, per exemple, en matèria de transports, tothom ens està felicitant». Tots dos van marxar a veure a la torrenca Berta Castells competint en la final de llançament de Martell.