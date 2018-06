Mireia Belmonte clou els Jocs amb un or, una plata i quatre medalles en total

La de Badalona deixa enrere la seva mala arrencada en els Jocs i aconsegueix un or en els 200 metres papallona i una plata en els 400 lliures

Mireia Belmonte ha acabat triomfant. L’atleta de Badalona tanca la seva participació en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 amb un balanç de dues medalles d’or i una de plata, després d’aconseguir, en el darrer dia de competició, un or i una plata, en una jornada en la qual, finalment, la piscina ha quedat gairebé plena a vessar, com es mereix aquesta competició esportiva.Els dos metalls assolits per Belmonte han estat en els 200 metres papallona, en els quals ha demostrat una autoritat absoluta, mentre que la plata ha arribat en els 400 metres lliures, on, tot i un final molt disputat, la victòria ha anat, una vegada més, cap a la comitiva italiana.Ha semblat que Belmonte ho tenia tot controlat. Quatre passades a la piscina per completar un 200 papallona en el qual ha dominat a les rivals des del principi, sense posar-se nerviosa. Tres piscines en les quals oscil·lava entre la segona i la tercera posició, on semblava que no havia de ser la millor, però sabia el que es feia en cada moment.La de Badalona ha realitzat un exercici d’estratègia que poques poden fer, ja que poques tenen l’opció de ser les que omplen tota la piscina. En la darrera piscina, Belmonte ha realitzat una remuntada espectacular, fins que ha aconseguit una medalla d’or que, per a ella, significa la tercera dels Jocs i la segona d’aquest color.Pels pèls. Concretament, per 19 centèsimes no s'ha emportat l’or la badalonina en la prova dels 400 metres lliures. Semblava, com sempre, que Mireia Belmonte tenia tota la cursa controlada. De fet, així ho era. Ara bé, Quadarella no ho ha posat fàcil des del principi. La italiana, estant tota la cursa per davant, ha patit molt, sobretot quan, a partir de la cinquena piscina Belmonte ha posat la directa, demostrant que només es conformava amb l’or.Han estat 150 metres molt competits. La italiana i l’espanyola han completat un frec a frec que ha acabat del cantó de la transalpina. Belmonte es quedava amb les ganes de l’or, però amb una plata amb sabor a més, a expenses de la darrera cursa, la de relleus, en la qual ella hi era protagonista.Una de les curiositats dels Jocs Mediterranis s'ha produït en la darrera de les proves de natació, en els 4x100 estils femenins. L’organització ha patit un contratemps, el qual ha motivat que la pròpia Mireia Belmonte fos l’encarregada d’entregar les medalles. Ara bé, la badalonina ha estat a l'alçada de les circumstàncies, com sempre ho ha estat durant la competició.