Mireia Belmonte aspira a tres ors

Actualitzada 25/06/2018 a les 11:11

La competició de piscina està sent, sense dubte, l'estrella dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Amb el permís del triatló, que també està sent un èxit, la piscina olímpica de l'Anella Mediterrània està acollint les proves més vibrants i més seguides per tothom.Aquest dilluns a la tarda finalitzaran els Jocs per a la natació, amb unes proves que es preveuen vibrants de principi a fi.Les proves arrencaran a les 17.30 hores i finalitzaran al voltant de les 19.30, en una cita en la qual totes les mirades estaran centrades en Mireia Belmonte, la qual optarà a tres ors.La de Badalona nedarà els 200 metres papallona, els 400 metres lliures i els 4x100 estils.Cal recordar que, de moment, Jessica Vall és el gran orgull de la comitiva espanyola en els Jocs, amb dos ors i dos rècords.