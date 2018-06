La badalonina es penja la medalla d’or en els 200 metres estils i es reconcilia amb ella mateixa

Actualitzada 24/06/2018 a les 22:19

«Una bona cursa»

Mireia Belmonte va convertir els dubtes de dissabte en crits de joia, d’alegria, els que van anar a càrrec d’un públic que va oblidar completament el mal pas de la badalonina per la piscina aquest dissabte i es va bolcar completament amb ella. Quan tot va a favor, es nota i, si a més, es té el talent que té Belmonte, la vida és molt més senzilla.Alguna cosa li passa a Belmonte, això està clar. Ho va dir el seu entrenador aquest dissabte, després d’un resultat decebedor. La millor forma que va tenir la campiona olímpica va ser fer-ho on ella se sent més còmoda: a l’aigua.Aquí va ser on, tot i no dominar la prova de principi a fi, Belmonte va perdonar-se a ella mateixa i va ser la primera a tocar meta, per davant de Viktoria Gunes (Turquia) i d’Anna Pirovano (Itàlia) en la prova dels 200 metres estils, on ella acostuma a deixar bones sensacions a l’aigua.Després de penjar-se el seu primer or en els Jocs, Belmonte va demostrar una autocrítica que tothom esperava, però que és complicada de veure en el món de l’esport, sobretot venint d’un esportista que acaba de ser el millor d’entre els vuit que prenien part a la prova. Va reconèixer no estar al seu «millor nivell», encara que aquesta victòria li ha de servir per a poder «aguantar fins al final de la competició».En ser preguntada per què li passa exactament, no es va mossegar la llengua i va detallar que darrerament està patint «vertígens i marejos», els quals l’impedeixen acostar-se al cent per cent de les seves possibilitats. «Quan soc a la piscina perdo la força i tinc la sensació com si l’aigua rellisqués. Ahir estava esgotada, des que em vaig llençar en el 800», va apuntar la catalana, la qual es va sentir molt orgullosa de córrer «a casa». «Disputar un torneig davant dels teus és especial», pel que va prometre que «ho faré el millor possible i em mantindré ferma fins al final».Canviant de terç i parlant únicament del seu primer or, Belmonte va apuntar que «crec que he fet una bona cursa» i va aventurar que li servirà per a les proves d’avui, on podrà continuar lluint-se davant d’una afició que s’entrega a ella més que a ningú.De fet, si aquest dissabte va ser una plata i diumenge va ser un or, avui pot ser el dia gran de Mireia Belmonte. Tres proves tindrà al seu abast per lluitar per tres ors i convertir-se en una de les estrelles d’aquests Jocs Mediterranis, amb el permís d’una Jessica Vall que, fins ara, és la millor entre les millors.Els 200 metres papallona, una de les seves especialitats, serà una de les proves on Belmonte tindrà gairebé l’obligació d’acabar a la caixa. Els 400 metres lliures i els 4x100 estils seran les dues altres proves de foc per a la de Badalona.A la piscina, no hi havia ningú que no s’encomanés per a les proves en les quals avui Belmonte hi prendrà part, on els assitents esperen tornar a escoltar l’himne d’Espanya, gran protagonista a la piscina.