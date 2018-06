Jessica Vall, la 'recordwoman' a Tarragona

Un altre or acompanyat del rècord en els 100 metres braça i segon doblet particular de la barcelonina; Marina Garcia va fer plata en la mateixa prova

No digui rècord, digui Jessica Vall. La barcelonina repetia ahir en els Jocs Mediterranis 2018. Es feia seva la piscina i tornava a penjar-se el metall més preuat, convertint-se en la primera espanyola a fer-ho en tot el que va de Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Els 100 metres braça eren, aquesta vegada, la prova on, a banda de l’or, Vall aconseguia el rècord dels Jocs Mediterranis. Dos ors i dos rècords. Què més es pot demanar per a una jove que, als seus 29 anys, meravellava a casa seva?1’07’’19 que es convertia en tot un rècord, però no gaire lluny dels 1’07’’50 que assolia Marina Garcia. Per cert, una Marina Garcia que emulava a Vall, però en plata. Dues medalles per a la jove que, als seus 24 anys, compta amb un gran futur per endavant.Molt contenta pels resultats assolits, Vall va manifestar que «les coses estan sortint bé, però hi ha un treball al darrere», tot fent referència a un consell que li arriba des de la família. «Els meus pares diuen sempre que s’ha de ser optimista davant de tot», encara que va reconèixer que «hi ha dies en els quals no és senzill poder fer-ho».Vall es va mostrar molt exigent amb ella mateixa. Dos ors semblen no ser suficients per a una nedadora que va argumentar que «el fet de no haver descansat i de no estar en un nivell òptim de forma implica que costin els primers parcials». Ara bé, Vall sempre acaba remuntant i, de moment, ha demostrat que no hi ha ningú millor que ella. Ara bé, va tenir paraules per a una nedadora que gairebé va estar a punt de prendre-li l’or, una Marina Garcia a la qual assegurava i li agraïa «tenir aquesta rivalitat, ja que això ens va treure el millor de nosaltres i ens ajuda a entrenar cada dia més dur per poder continuar al màxim nivell».Començava la tarda amb una gran alegria, una alegria platejada. Joan Pons assolia la medalla de plata en els 400 estils masculins, en la primera de les múltiples proves que tornava a acollir una piscina olímpica que, novament, no decebia. Ni pel que fa a públic, ni en el que fa referència al nivell de les competicions. L’espectacularitat dels 400 estils motiva que ningú tingui la temptació d’aixecar-se de la cadira, perquè cadascuna de les tipologies de natació motiven que es puguin produir canvis constants. Pons només ha estat superat per l’italià Federico Turrini i pel portuguès Alexandre Vital. Belmonte es redimia amb una medalla de plata en la segona cursa de la tarda, la qual, però, no seria l’última per a Espanya. Novament, de fet, Espanya i Itàlia van ser les protagonistes de la tercera jornada dels Jocs Mediterranis, la segona de competició amb finals incloses a la piscina olímpica.Una altra de les estrelles de la jornada va ser Melani Costa. La de Palma de Mallorca a punt va estar d’emportar-se el màxim reconeixement a la prova dels 200 metres lliures. Per centèsimes, concretament 63, va haver de conformar-se amb una plata, per darrere de la francesa Marie Wettel i superant a Linda Caponi, la italiana, que va ser tercera.Més d’una hora sense veure cap medallista espanyol, però el combinat espanyol encara tenia coses a dir. Com la de la medalla de bronze en la prova dels 4x100 metres lliures en categoria femenina. Gran cursa, en la qual Itàlia va regnar de principi a fi i el combinat espanyol va perdre en el frec a frec amb França. O també, com un altre bronze, el del 4x200 masculí, el que posava punt final a la competició a la piscina en el segon dia de competició dels tres que estan previstos.