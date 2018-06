Tripleta d'or espanyola en piragüisme

Roi Rodríguez, Teresa Portela i Carlos Garrote, els millors en les seves categories a Castelldefels

Garrote, el tercer

Tres ors ben matiners per a la delegació espanyola en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Tots tres ors han estat en piragüisme, en la competició que s'està desenvolupant al Canal Olímpic de Castelldefels.Roi Rodríguez (K1 500 metres) ha estat el primer en penjar-se l'or, en una prova disputadíssima, ja que menys d'un segon més tard han passat el segon i el tercer.Rodríguez ha finalitzat el recorregut en un temps d'1'38''881, mentre que han passat per darrere d'ell el portuguès Fermando Pimenta i el francès Guillaume Burger.Minuts després, Teresa Portela ha estat la millor en K1 200 metres, amb un temps de 40''140, seguida de Sarah Guyot i de Teresa Portela, una portuguesa amb el mateix nom que la vencedora.A les onze del matí, tercera medalla en piragüisme per a Espanya. També ha estat d'or, i després d'una gran cursa.Carlos Garrote, en la prova de K-1 200 metres ha estat el primer a creuar la meta amb un temps de 34''148. Espectacular prova, en la qual l'han seguit Marko Dragosavljevic (Sèrbia) i Maxime Beaumont (França).