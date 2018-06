Primer dia de competició a l'Anella Mediterrània

Els Jocs Mediterranis ja s’estan celebrant a Tarragona

Actualitzada 23/06/2018 a les 21:00

L’esport torna a ocupar el primer pla dels Jocs Mediterranis després d’una inauguració rodejada de polèmica i política. Avui, des del matí i fins a la nit l’Anella Mediterrània està sent la protagonista dels jocs albergant les competicions de natació, tir amb arc i handbol als diferents espais ubicats al recinte.Per al públic la competició estrella és la natació o, almenys, això és el que demostra l’assistència. Mentre que a la piscina olímpica s’omplien la meitat de les graderies, a la pista d’atletisme, on es disputava el tir amb arc, i al Palau d’Esports on jugava la seleccions d’handbol d’Egipte i Sèrbia l’aspecte de les grades era força desolador. Cal destacar que les grades de la piscina olímpica han vibrat de valent amb les nadadores espanyoles, sobretot quan era el torn de Mireia Belmonte, que no ha tingut el seu millor dia.Tot i això, l’Anella s’ha omplert de visitants curiosos que han volgut passejar pel recinte per descobrir l’espai i han aprofitat alguns dels racons més alts per contemplar la competició de natació des de la distància.