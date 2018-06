Jessica Vall i Marina Garcia manen en els 200 braça i Catalina Corró, la millor en els 400 estils

Vall ha aconseguit l'or, el primer per a Espanya, i rècord, mentre que Garcia s'ha penjat la plata i Corró ha sumat el segon or del combinat espanyol

El segon or

Bronze en el 4x200

La natació està oferint moltes alegries a la Selecció Espanyola. Si Joan Ballester, Lidon Muñoz, Duane Da Rocha, Álex Castejón i l'abanderada, Mireia Belmonte, ja saben què és penjar-se una medalla, cap d'ells ha sentit el que ha sentit Jessica Vall, la primera nedadora espanyola en aconseguir l'or en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018.La barcelonina ha aconseguit, en la prova dels 200 metres braça, una medalla d'or que serveix per a inaugurar aquest metall en el calaix espanyol. A més, els 2'25''22 Han suposat tot un rècord per a ella.Si Vall s'ha penjat l'or, a només disset centèssimes ha arribat a la meta Marina Garcia, que ha fregat la victòria, però ha acabat amb la medalla de plata.Ha completat el podi d'honor la turca Zeynep Gunes, amb un temps de 2'26''92.No ha trigat gaire en arribar el segon or per a Espanya. Concretament, un quart d'hora, quan Catalina Corró ha demostrat les seves habilitats innates a l'aigua i, en la cursa dels 400 metres estils, s'ha imposat amb contundència gràcies a un temps de 4'39''42.La segona ha estat Anja Crevar, de Sèrbia, amb un temps de 4'40''62, i l'ha seguit, amb un temps de 4'41''43 la italiana Toni Carlota. Cal destacar que les nedadores italianes han demostrat un gran estat de forma i unes molt bones maneres, ja que han estat les grans vencedores de la cita a l'aigua a la nova piscina olímpica de 50 metres.Finalment, l'equip femení dels 4x200 ha aconseguir el bronze, tancant les medalles espanyoles de dissabte a l'Anella Mediterrània.