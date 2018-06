Elsa Artadi: «el públic dels Jocs Mediterranis estava «sorprenentment seleccionat»

La portaveu del govern denuncia que es van negar invitacions a la secretaria de l’Esport per a la cerimònia, malgrat que l’estadi estava mig buit

Actualitzada 23/06/2018 a les 11:53

La portaveu del govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha denunciat aquest matí als micròfons de Rac1, que «ens va sobtar que hi hagués tan poca gent perquè des de la secretaria de l’Esport s’havien demanat invitacions per a compromisos, tant per a nosaltres com per a la Diputació de Tarragona i se’ns va dir que no», en relació amb aquesta opinió Artadi remarca que «el públic dels Jocs Mediterranis estava sorprenentment seleccionat» i justifica d’aquesta manera la xiulada que va rebre el president de la Generalitat, Quim Torra, quan va ser anomenat per l’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros. Tot i això, la portaveu del govern assegura que li va semblar «normal que la gent es pugui expressar» i afegeix que ells no ho perseguiran ni els semblarà delicte d’odi.«Em va sorprendre la presència de l’Exèrcit en una inauguració dels Jocs, hi ha coses que em van agradar menys que altres», ha afirmat Artadi a l’emissora Rac1. A més, també ha comentat que li hagués agradat «molta més presència de la història tarragonina i catalana».Finalment, Artadi també s’ha referit a la trobada entre Torra, Sánchez i el rei Felip. «Torra va expressar al rei d’Espanya la denúncia a l’entorn de l’1 d’octubre, i les conseqüències que ha tingut per als polítics i per als líders civils. Ell crec que no va respondre res, va ser molt ràpid», respecte a Sánchez assegura que «no van parlar de la reunió, tot i que van estar parlant molta estona i molt cordialment».