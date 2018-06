Jorge Soler celebra l'èxit de Tarragona 2018

El diputat de Ciutadans al Parlament Jorge Soler ha denunciat avui que el nacionalisme hagi aprofitat la inauguració dels Jocs Mediterranis per fomentar el «frontisme» i augmentar el «conflicte i la fractura social, econòmica i institucional».En declaracions als periodistes, Soler ha celebrat l'èxit de la inauguració dels Jocs Mediterranis, que se celebren a Tarragona i ha subratllat la importància que aquest esdeveniment té per a l'esport i per al reconeixement i projecció de Tarragona, Catalunya, Espanya i Europa.Després de desitjar molts èxits esportius en aquests Jocs, Soler ha lamentat que ahir a la nit «el nacionalisme, una vegada més, amb el seu estil procesista que sempre vol augmentar el conflicte social, busqués, en comptes de destacar els èxits i encerts esportius, tornar a les polítiques d'enfrontament».En aquest sentit, ha insistit a denunciar que el nacionalisme aprofités la inauguració dels Jocs «per a les seves posicions frontistes» que «l'únic que fan és separar més i augmentar més la fractura social, econòmica i institucional que el nacionalisme tant està alimentant».