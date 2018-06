Ballesteros assegura que «era materialment impossible» seleccionar el públic de la inauguració dels Jocs

L'alcalde de Tarragona afirma que la Generalitat tenia «totes les invitacions que va demanar en temps i forma»

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha assegurat que «era materialment impossible» seleccionar el públic de la cerimònia inaugural dels Jocs del Mediterrani i que a més no ho haurien «fet mai». En una entrevista a Rac 1 l'alcalde ha respost així les declaracions que ha fet la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en referència a la xiulada al president Quim Torra i a la sorpresa de veure tants llocs buits tot i que la Generalitat havia demanat més invitacions. Segons Ballesteros, la Generalitat va disposar de les invitacions que va demanar «en temps i forma». L'alcalde ha assegurat que la venda de localitats la va gestionar una empresa sota contracte i «es van exhaurir». Sobre els nombrosos espais buits a l'estadi, admet que no li va agradar i que estaven reservats a atletes i delegacions internacionals.Ballesteros s'ha mostrat en conjunt satisfet per la cerimònia inaugural «tenint en compte que no són uns Jocs Olímpics» i tenen un pressupost molt limitat.L'alcalde admet que no li van agradar els espais buits a les grades però assegura que la venda d'entrades, que corria a càrrec de l'empresa Ticketmaster, es va «exhaurir». Pel que fa a les invitacions calcula que unes 3.000 «no es van fer servir», tot i que aquesta xifra s'ha de concretar.L'alcalde assegura que la Generalitat tenia totes les invitacions que va demanar «en temps i forma» i que les invitacions que hauria demanat la Secretaria General de l'Esport «devien ser d'última hora».Sobre la xiulada al president Torra, assegura que no li va agradar i que després va parlar amb ell i «ho va encaixar amb esportivitat». En aquest sentit, Ballesteros ha afegit que tampoc li agrada que es xiulin himnes: «Hem de començar a dir tots plegats que no es pot anar a un espectacle a xiular».