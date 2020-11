El govern de l'estat ha anunciat un toc de queda per intentar frenar la covid-19

A l'estat de Califòrnia, als EUA, s'han començat a viure i veure imatges que aquí ens són conegudes. La febre per comprar determinats tipus de productes, especialment el paper higiènic, ha deixat buits moltes estanteries de supermercats. La raó és l'anunci d'un toc de queda per part del Governador per intentar frenar els efectes de la pandèmia de la covid-19 a la zona.