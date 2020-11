«El nostre camí no és per fàcils prats d'herba, sinó que és una sendera de muntanyaescarpada i plena de dificultats, però ell, sempre cap endavant, cap amunt,cap al sol... diuen que per molt curt que sigui el camí, qui xafa fort deixa petjada.Popi, totes i tots, t'enyorarem.D.E.P.Cerimònia a les 15:30 h a l'església de Sant Joan; Plaça General Prim, 8, TarragonaTarragona, 26 de novembre de 2020