El CV Sant Pere i Sant Pau puja al tren de la victòria (3-0)

Els cooperativistes van vèncer el CVS Tren de Sóller i es mantenen com a líders invictes

Actualitzada 19/11/2023 a les 12:51

El CV Sant Pere i Sant Pau ho va tornar a fer. Els de Vlado Stevovski van dominar el CVS Tren de Sóller i es mantenen com a líders invictes de la categoria. Els cooperativistes es troben imparables i ho van tornar a fer al seu pavelló davant la seva afició amb un objectiu entre cella i cella: participar a la Copa Príncipe 2024. Per aconseguir-ho, els tarragonins han de quedar primers o segons del seu grup quan acabi aquest any, i, de moment, sembla una feina més que assequible. El trident d'Elio Carrodeguas, Samuel Pacheco i Julián García-Torres van tornar a aparèixer i, a més, es va sumar Zalan Lukacs amb 9 punts.Els cooperativistes són un equip dominant i ho van demostrar aviat en el primer set. Els cooperativistes van començar amb un parcial de 7-0 contra un equip balear que estava erràtic en les sacades. L'avantatge es va ampliar fins al 20-12, però quan semblava que tot estava acabat, el Tren de Sóller va treure el seu coratge i, amb un parcial de 6 punts, van tornar al partit. Amb tot, el coratge és insuficient contra els cooperativistes i els d'Stevovski van vèncer el primer set per 25-22.El segon set va començar amb dificultat per als locals. Els balears van establir un 3-8 en les primeres accions, però guanyar els cooperativistes no és gens fàcil. A poc a poc, els d'Stevovski esgarrapaven punts i retallaven distàncies. El trident Carrodeguas-Pacheco-García Torres va aparèixer per encadenar un parcial de 5-0 que va remuntar el partit. El tècnic balear va intentar aturar l'escomesa local amb un temps mort, però va ser insuficient per evitar el 2-0.Finalment, els cooperativistes van tancar la partita amb un tercer set dominant que els va premiar amb una nova victòria al seu pavelló.