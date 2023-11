El Reus Deportiu es recupera i supera al Rivas (4-5)

Martí Casas va marcar un doblet

Actualitzada 19/11/2023 a les 12:54

El Reus Deportiu recupera el camí de la victòria a Madrid i supera el Hockey Rivas per 4-5. El conjunt madrileny debuta enguany a l'OK Lliga, però no es va mostrar gens tímid i va exigir el màxim al conjunt de Jordi Garcia.El Rivas va començar el partit amb intensitat i, en menys de deu minuts, ja es va carregar amb sis faltes. La duresa va condicionar l'inici del joc i, fins i tot, va servir perquè els madrilenys marquessin el primer. El partit es va obrir i el Reus Deportiu no va trigar gaire en reaccionar. David Gelmà va empatar i Martí Casas, amb un doblet, va posar l'1-3 abans del descans. Amb tot, els madrilenys van ser hàbils per marcar el 2-3 just abans del descans per mantenir-se vius en el partit.A la represa, la duresa es va mantenir. Sergi Aragonès i Bernat Yeste van errar dos penals a favor del Reus Deportiu i l'Hockey Rivas respectivament. Poc després, Sergi Aragonès va arreglar el seu error marcant el 2-4. Marc Julià va tenir l'oportunitat de matar el duel de falta directa, però no ho va aconseguir i el conjunt madrileny va posar la directa. Cañadillas va posar el 3-4 en el marcador i, a un minut del final, Julià va marcar el 3-5 de la tranquil·litat. Poc després, la calma es va tornar a trencar amb el 4-5 del conjunt local, però, amb l'ajuda d'un temps mort estratègic, el Reus Deportiu va mantenir el resultat i va tornar a guanyar.