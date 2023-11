El CBT torna a ensopegar a casa contra el Mataró (74-87)

El conjunt de Noé Monroy va tornar a flaquejar al tercer quart

Actualitzada 19/11/2023 a les 13:49

L'Ibersol CBT ha deixat escapar l'oportunitat d'encarrilar dues victòries consecutives perdent a casa contra l'Homs Mataró, a priori un dels rivals directes en la lluita per eludir el descens. Els tarragonins han tornat a estar molt desencertats des de la línia de tres punts (4/20), justament un dels punts forts dels del Maresme, que amb 13 triples han martellejat la defensa blava. L'entrenador del CBT, Noé Monroy, ha posat el focus en el fet que «si ens anoten 87 punts és molt difícil que guanyem, i més quan no tenim encert en el tir de tres punts». Comandats pels 20 punts de Jordi Juanola, màxim anotador de la categoria, Malick (17 punts) i el pivot Pape Sall (13 punts) els visitants s'han emportat la victòria davant un CBT on Ousmane N'Dour (21 punts) ha estat massa sol a l'hora d'anotar.La igualtat ha estat la tònica del primer quart. Amb els dos equips intentant imposar el seu pla de partit, però amb bastants imprecisions per tots dos costats. El primer en colpejar era el Mataró, que gràcies a l'encert des de la línia de tres punts obria un primer forat amb un 9-15 al minut 6, però la reacció dels tarragonins capgirava el marcador i un triple de Tugores posava els blaus per davant (16-15, minut 8). Al final del primer parcial, 16-17 per als del Maresme.Novament, l'encert des de la línia de tres punts del Mataró tornava a obrir escletxa: tres triples dels grocs en els tres primers minuts posaven un 19-26 al lluminós. Amb Jacob Boonyasith erràtic i molt ben defensat, els blaus tiraven de joc interior i Chazelas i Ousmane retallaven diferències fins al 25-27 del minut 5. L'assignatura pendent, novament el triple: 1/8 en aquesta fase de partit, després del bon percentatge de la setmana passada a la victòria a Mallorca. La inspiració d'Ousmane N'Dour (13 punts a la mitja part) i la bona feina de Chazelas en les continuacions i al pal baix (11 punts) feia possible que els blaus tornessin a agafar la davantera (34-28, min 8). El Mataró responia amb tres nous triples, però Chazelas també encertava des de més enllà dels 6,75 i Jacob Boonyasith entrava en joc amb una penetració espectacular que permetia als locals arribar a la mitja part amb un esperançador 39-36. I una nota mental per als tarragonins: el llançament de tres punts (8/18 els visitants i 2/10 del CBT).Precisament un triple de David Fernández en transició al segon minut del tercer quart posava als de Noé Monroy 5 punts per sobre (42-37). Ferran Torres produïa des del pal baix, però els grocs continuaven sent letals des de la línia de tres punts i Malick empatava el partit a 46 (min. 4). El Mataró no afluixava i una esmaixada després de rebot ofensiu de Pape Sall posava el 48-52 al minut 5 provocant el temps mort dels locals. Una nova esmaixada, en aquest cas de Malick, i un contraatac d'Heras eixamplaven l'avantatge fins als 8 punts (48-56, minut 7). Kristian Mendes responia amb un triple i dues accions de 2+1 consecutives de Jacob Boonyasith i Marc Buscail acostaven els blaus a dos punts (56-58). Però els mataronins demostraven caràcter i en el tram final del període tornaven a estirar el marcador fins a uns inquietants 9 punts que a l'acabament del tercer quart es quedaven en 8 (58-66).Un nou triple de David Fernández només començar l'últim quart escurçava distàncies, però el Mataró contestava immediatament també amb una cistella de tres punts. L'intercanvi de cops no beneficiava als tarragonins, que a 7 minuts per al final i 9 per sota necessitaven un cop d'efecte per tornar a entrar al partit i allunyar-se del precipici pel qual transitaven perillosament. El temps passava i el CBT no aconseguia reduir la diferència (66-75, minut 5). El Mataró administrava el seu avantatge i els de Noé Monroy no trobaven la fórmula d'acostar-se a menys de 9 punts. A un minut i mig per al final, una cistella de Sall sota el cèrcol i 4 punts de Juanola eren l'estocada definitiva (70-84). Al final del partit, 74-87.