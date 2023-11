Dani Vidal: «No em val l'empat. Després del partit que hem fet, no podem regalar els punts»

El tècnic va sortir «enfadat i trist» per l'errada «per falta de contundència» que va provocar l'empat

Actualitzada 19/11/2023 a les 12:31

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir entre «enfadat i trist» després de l'amarg empat contra el Real Unión de Irún a l'Stadium Gal. Vidal va assenyalar que «no em val l'empat. Després del partit que hem fet, no podem regalar els punts, perquè els necessitem tots per sortir de la mala dinàmica. No podem fer un partit tan complet i perdre als últims minuts».El Nàstic va ser superior i va dominar a l'atac durant la primera mitja hora de les dues parts. Pablo Fernández va trencar la ratxa golejadora, però no va matar el duel. «Hem fet ocasions per fer el 0-2, els hem controlat tot i que el Real Unión ens ha exigit. En l'últim tram ens hem reforçat en defensa i sinó és per l'acció aïllada per falta de contundència, no ens empaten perquè penjaven pilotes a l'àrea, però les trèiem bé», destacava Vidal.Finalment, el tècnic va cloure assenyalant que «no podem fer ni mitja acció dolenta com aquesta perquè ens penalitza molt. Hem perdut dos punts».