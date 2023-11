Directe: Dufur i Concha, novetats a l'onze de Dani Vidal

El Real Unión-Nàstic està a punt de començar!

El duel entre el Nàstic i el Real Unión de Irún corresponent a la jornada 13 de la Primera Federació està a punt de començar. Els grana busquen una victòria tant urgent com necessària per trencar la crisi de resultats. No ho tindran fàcil, perquè els bascs estan invictes a casa aquesta temporada.