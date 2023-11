No hi ha manera (1-1)

El Nàstic acaba empatant un partit en el qual va generar una desena d'ocasions de gol, però va deixar viu l'Irún i va acabar sumant un punt amarg

Actualitzada 18/11/2023 a les 18:51

La crisi de resultats continua. El Nàstic s'emporta un punt amarg contra el Real Unión en un partit treballat, però que va quedar en res per culpa d'un error defensiu als últims minuts. Els grana van generar més d'una desena d'ocasions a l'arrencada del primer i segon temps. Pablo Fernández va trencar la sequera golejadora, però els grana van deixar viu al conjunt basc i ho van pagar amb un gol d'Escobar que va deixar l'equip amb un pam de nas.Dani Vidal va prometre canvis a l'onze, i la realitat és que van ser mínims. Unai Dufur va substituir al lesionat Nacho González a l'eix de la defensa i David Concha va entrar per Mario Rodríguez. La resta, van repetir respecte al partit contra el Sestao River.Els grana necessitaven una victòria i un gol per trencar la crisi de resultats i la realitat és que van entrar al partit plenament concentrats en la porteria rival. Els grana ràpidament es van fer amb el domini de l'esfèric i, per la banda esquerra de Joan Oriol i Concha, van començar a picar pedra. La primera gran ocasió la va tenir Andy Escudero. David Concha se la va deixar a la frontal de l'àrea i l'extrem alacantí va rematar sense pensar-s'ho dues vegades i va estavellar la pilota al pal. Poc després, la jugada es repetia, però amb Pablo com a protagonista. El davanter va baixar l'esfèric amb el pit, però el remat va anar als núvols. Amb tot, les ordres estaven clares: menys driblar i més xutar.Els grana insistien i van ofegar l'Irún a la seva àrea. Per la dreta, Jaume Jardí va buscar l'espai al vèrtex de l'àrea. El reusenc va penjar la pilota cap a Pablo al segon pal i, com un autèntic killer, va pentinar la centrada per marcar mentre que els dos centrals i el porter rival van fer l'estàtua. Tota la plantilla de Nàstic va celebrar la diana amb eufòria. Després de quatre partits, els grana van trencar la sequera golejadora amb un gran inici de partit. En mitja hora, els grana van assolir un remat al travesser, dos xuts a porta i un gol.Amb l'0-1, el Real Unión va despertar. Els bascs també tenien facilitats per col·locar pilotes a l'àrea del Nàstic. La primera la va tenir Solís. El migcampista es va plantar dins de l'àrea, però el remat el va blocar Trigueros. El partit es va obrir. Els de Dani Vidal també van tenir ocasions per marcar el segon. En una jugada de córner molt tancada, el porter va aturar el remat de Pablo, però la pilota va quedar morta a l'àrea. El bot va estar a prop de travessar la línia, però un defensor la va treure.Els grana va fer un pas enrere i el Real Unión ho va aprofitar. Els bascs no són el segon equip més golejador de casualitat. El Real Unión penjava pilotes i també rematava des de la frontal, però entre els defensors grana i Alberto Varo el partit va anar al descans amb empat a zero.A la represa el Nàstic va sortir amb la mateixa força. En qüestió de deu minuts, els grana van generar fins a tres ocasions. La més clara la va tenir Marc Montalvo. David Concha va realitzar una jugada exquisida per l'esquerra i va centrar a la segona línia. El migcampista grana va rematar fora per poc. D'aquesta manera, el Nàstic va deixar el Real Unión viu. Els grana van tenir moltíssimes ocasions per tancar el partit, però no ho van fer, així que el pla de partit va transformar-se en aguantar el resultat.Vidal va posar l'autobús en defensa. El tècnic grana va donar entrada a Recio, Sanz i Gorostidi. Tot jugadors defensius que es van dedicar a treure aigua com podien del vaixell. Varo va ser l'heroi i va aturar un mà a mà contra Escobar per mantenir el resultat. El Nàstic aguantava com podia totes les escomeses del Real Unión de Irún, però en els últims minuts, la defensa va flaquejar.Pablo Trigueros va errar i va habilitar una centrada lateral del Real Unión. La pilota va anar a l'àrea petita i, Escobar, es va avançar tant als defensors com a Varo, que va sortir amb el peu en comptes d'atrapar l'esfèric, i va marcar l'empat. Durant l'inici de la primera i segona meitat, el Nàstic va generar més d'una desena d'ocasions, però només va marcar un gol i, en un tres i no res, tota aquesta feina es va malbaratar per un error defensiu.Els grana es van quedar amb un pam de nas i amb un punt molt amarg. El Nàstic trenca la sequera ofensiva, però suma set partits sense guanyar.