El Real Unión, l'equip de contrastos que al seu estadi està invicte

Els bascs no han perdut cap duel a casa des de l'abril i l'últim partit va acabar amb golejada

Actualitzada 16/11/2023 a les 19:14

El Nàstic de Dani Vidal té demà una final per sortir de la ratxa de sis partits consecutius sense trobar la victòria. Els grana no ho tindran fàcil, hauran d'emportar-se els tres punts de l'Stadium Gal contra el Real Unión, un equip que, enguany, està invicte davant de la seva afició. El conjunt de Fran Justo és un equip de contrastos.Per una banda, al seu estadi són un rival temible. L'únic equip que els ha aconseguit treure un punt va ser la Ponferradina i, l'últim rival, el Deportivo de la Corunya, va acabar rebent un contundent 3-0. Aquest festival de joc està justificat. El Real Unión de Irún és el segon equip més golejador de la categoria amb 19 dianes a favor. La majoria, anotades a casa amb els darrers 3-0 contra el Deportivo, 3-2 contra el Teruel i 4-0 contra el Rayo Majadahonda. Amb tot, és un equip de contrastos, perquè és també el segon més golejat del grup I de la Primera Federació.En aquesta categoria s'ha demostrat que no es pot tenir tot. Els equips que millor defensen, com el Nàstic, pateixen en la faceta ofensiva. En canvi, l'Irún, destaca per la seva facilitat a l'hora de generar ocasions, però també són vulnerables. Els de Justo tenen un joc en el qual hi destaquen les ràpides transicions, però també tenen jugadors amb un bon remat i que són capaços de generar ocasions del no-res i precisió en els serveis a pilota aturada.El mèrit d'aquestes qualitats recau, sobretot, en l'extrem Alain Oyarzun. El jugador basc va ser el màxim assistent la darrera temporada i, enguany, va pel mateix camí. A més, també té gol. Enguany ja n'ha marcat dos, un d'ells va ser un gol olímpic a la sortida d'un córner. El darrer estiu el Real Unión es va reforçar amb l'arribada d'Alberto Solís i Anton Escobar.Solís va aterrar de la Cultural Leonesa i s'ha convertit en el pitxitxi de l'equip amb 6 dianes. El mitjapunta ha aconseguit dianes d'oportunista i també amb bons remats des de la frontal, així que posarà a prova l'atenció de la defensa del Nàstic. Finalment, Antón Escobar va jugar l'any passat amb l'Arenteiro i, amb 4 gols, és un dels finalitzadors predilectes de les jugades d'Oyarzun.Per la seva banda, el Nàstic afrontarà el partit amb una defensa renovada. Nacho González té la baixa per lesió, així que Unai Dufur tindrà l'oportunitat des de l'onze inicial. Marc Fernández i Marc Álvarez també són baixes confirmades, així que Vidal tindrà menys armes per trencar la sequera golejadora que ha arrossegat en els darrers tres partits a lliga i que ha provocat la mala dinàmica.