Dani Vidal promet canvis a Irún

El tècnic grana no ha volgut desevelar quins: «no donarem pistes al rival»

Actualitzada 17/11/2023 a les 17:07

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la tretzena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visitaran l'Stadium Gal d'Irún amb l'ambició de retrobar-se amb la victòria. El matx es disputarà demà dissabte a partir de les 18:00 hores al municipi guipuscoà.L'entrenador grana ha afirmat que, de cara al partit de demà, hi haurà canvis, què no ha volgut donar més detalls: «no donarem pistes al rival» ha explicat el tècnic.Uns canvis, influenciats per les baixes de l'equip: «Tenim tres baixes més enllà de la baixa de llarga durada de Marc Álvarez. Nacho González pateix una lesió a l'espatlla i encara li queden 1-2 setmanes, Marc Fernández encara tardarà 2-3 setmanes i Ivan de la Peña ha patit molèsties a l'adductor durant els entrenaments d'aquesta setmana».Vidal també ha explicat que no està excessivament preocupat per la falta de gol de l'equip: «Com més t'obsessiones pitjor és. Som conscients que amb una mica més d'encert podem millorar molt. No m'agrada dir-li fortuna, és més aviat acabar d'encertar, perquè, amb el bon treball defensiu que estem fent, acabant de polir l'encert de cara a porteria, ens aniria molt bé.»L'entrenador tarragoní ha analitzat el Real Unión d'Iún: «Ells voldran portar el partit al seu costat. Són un equip que ataca molt bé. Fa sortides de tres o de quatre. Apareixen molts jugadors per dins i tenen la velocitat d'Escobar i arriben molt bé per fora. Són perillosos a pilota aturada. També és un equip amb debilitats, sobretot a nivell defensiu, que està patint molt fora de casa, i intentarem forçar perquè pateixin a casa també.»«És un equip diferent que fa molts gols, però també n'encaixa molts. És un equip fort a casa i que li està costant més lluny d'Irun.» ha comentat.Vidal també ha valorat les crítiques que està rebent l'equip a les xarxes socials: «No soc ningú per dir si les crítiques són justificades o no. Els aficionats tenen llibertat per expressar-se. Noto que la gent està amb l'equip i que molts missatges van més enllà dels resultats. Tot i el mal moment, la gent reconeix l'equip i això els dona més paciència»L'entrenador grana ha tancat fent un repàs tàctic a la pressió de l'equip: «L'equip ha pressionat sempre igual, però s'ha de veure el comportament del rival. Quan els rivals veuen que pressiones bé, arrisquen molt menys.»