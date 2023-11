El Voluntariat Grana BASF es prepara per a LaLiga Genuine

El Nàstic Genuine i els 350 voluntaris protagonitzaran un cap de setmana d'il·lusió i futbol a Tarragona

Actualitzada 16/11/2023 a les 09:05

Tot està preparat per a l'inici de LaLiga Genuine aquest cap de setmana a Tarragona. Els 350 membres del Voluntariat Grana BASF i l'equip del Nàstic Genuine van omplir ahir el Metropol en la presentació del gran esdeveniment que començarà demà al Nou Estadi. Més de 1.000 jugadors i tècnics, repartits en 46 equips, desfilaran per la gespa del camp tarragoní i, dissabte i diumenge, la pilota començarà a rodar al Futbol Salou Sports Center.



La coordinadora del Voluntariat Grana, Bito Fuster, va donar ahir les darreres indicacions als voluntaris de cara a la cerimònia inaugural de demà i el cap de setmana. Els 350 membres estan formats per col·laboradors de BASF, Voluntariat Grana BASF, Col·legi Sant Pau Apòstol, Institut Antoni Martí Franquès, Col·legi Dominiques Tarragona, Col·legi Mare Nostrum, La Salle Tarragona, Institut Tarragona i Camp Joliu.L'acte organitzat per BASF va comptar amb un altre protagonista. El capità del Genuine, Rubén Almazán, juntament amb la periodista Tere Ortega van entrevistar a voluntaris que repeteixen l'experiència. Iban Sáez, destacava que «es genera una atmosfera molt bona i els responsables són els jugadors Genuine, ens aporten moltíssim». D'altra banda, Yaiza Albacete, representant del Voluntariat BASF, assenyalava que «a BASF fem química i el Genuine ens l'aporta d'un altre tipus. Cada dilluns a la tarda, quan els veiem entrenar, ens aporten nous valors, cada dia és un aprenentatge». L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també va estar present a l'acte per donar les gràcies a tots els voluntaris presents i per destacar que «el Rubén més conegut de tota Tarragona ara és Rubén Almazán».L'acte també va servir per presentar als setze seleccionats per Rafel Magrinyà per disputar la Fase Tarragona. Héctor Martínez, Arnau Palomas, Ogalla, Álvaro, Kevin C, Ricard, Carmona, Descarrega, Celia, Pujol, Raul Iglesias, Bryan, Meziani, Sarabia, Ernesto i Ordóñez jugaran dissabte contra la Fundació Celta Integra i la UD Ibiza. Diumenge, clouran l'acte contra la UD Las Palmas. El responsable de Recursos Humans de BASF, Carlos Loren, va destacar que «el valor que més transmet el Genuine és el compromís. Tots els esportistes estan compromesos amb el projecte, arriben mitjana hora abans a l'entrenament i és un dels valors que compartim a BASF». A més, va afegir un repte: «Volem que el trofeu de Fair-play torni a Tarragona l'any que ve».El primer equip del Nàstic també va estar present. El tècnic Dani Vidal va assenyalar que «he compartit espai amb l'equip Genuine des que entrenava al Juvenil. Eren nois que arribaven aviat amb moltes ganes de gaudir del futbol i ens ho transmetien». D'altra banda, el capità Joan Oriol, va explicar que «el Genuine és el millor equip del Nàstic i ens donen suport també cada dia a nosaltres». A més, el cambrilenc va anunciar que el Voluntariat Grana BASF serà convidat a presenciar el pròxim partit a casa contra la Cultural Leonesa el dissabte de la pròxima setmana.Enguany és la setena edició de la competició i, aquesta, va germinar a Tarragona de la mà de Rubén Almazán i Álvaro Cano. El director general del Nàstic, Lluís Fàbregas, va destacar que «fa set anys que acompanya la història del Nàstic i contribuirà al llegat del nostre escut i de la ciutat com un projecte referent i un model per a altres clubs». De fet, durant la primera edició, el Nou Estadi va acollir 18 clubs i, enguany, seran 46 els que participaran enguany. Demà, Tarragona i el Voluntariat Grana BASF sumaran un any més d'història.