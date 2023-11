El Nàstic enceta la temporada amb bon peu i amb l'objectiu de ser un referent

L'equip femení suma quatre victòries i dues derrotes en un any que vol «assentar les bases per continuar creixent»

Actualitzada 15/11/2023 a les 21:45

Després de sis jornades de competició, l'equip femení del Nàstic ha establert un bon inici de temporada amb només dues derrotes contra rivals d'alt nivell i quatre victòries, l'última va ser contra l'Aldeana, l'actual segon classificat. Aquests són els primers fruits del treball de les coordinadores Mariona Martí i Marta Líria, i del tècnic Fran Rodríguez al capdavant d'un tercer any del projecte que esdevé com un ressorgiment amb un objectiu: assentar les bases perquè el Nàstic sigui un referent.Enguany, l'entitat grana va fer una aposta i, mitjançant una aliança amb la Pobla de Mafumet, va fer el primer pas endavant. L'equip entrena a l'Estadi Municipal pobletà i també juga allà els seus partits com a locals els diumenges a les 17 hores. «És un salt qualitatiu, disposem de més espai per treballar que ens deixa establir una bona rutina d'entrenaments i també el nou camp, on tenim un horari fix per jugar», destacava Mariona Martí. A més, afegia que «tenim molta il·lusió i ganes de picar pedra per oferir a les noies el que no vam tenir en les nostres etapes i tenim la predisposició de tots».A banda de ser coordinadores, Martí i Líria també estan involucrades en el cos tècnic com a segona entrenadora i preparadora física respectivament. Totes dues van confiar en la figura de Fran Rodríguez com a nou entrenador, que arribava de treballar en les categories inferiors del Sant Pau Apóstol. Lírio subratllava que «buscàvem una cara nova fora del sector del futbol femení i està funcionant. Rodríguez ha arribat amb una gran il·lusió per ensenyar i gestionar el grup».Per la seva banda, el tècnic tarragoní assenyalava que «veig l'equip amb un extra de motivació. La meva feina és donar les eines per millorar i les jugadores estan responent molt bé. Això es veu amb la victòria de mèrit contra l'Aldeana-». Pel que fa als objectius de la temporada, Rodríguez apuntava «al més alt possible i lluitant fins al final amb el nostre estil». El següent partit de l'equip serà diumenge a l'estadi Ortega Parejo de Campclar contra el FC Tarraco a les 16 hores.