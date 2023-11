El CP Calafell manté l'entusiasme de l'any passat amb nous protagonistes

Els verds només han perdut enguany contra el Barça i són quarts a la lliga

Emportar-se el derbi contra el Reus Deportiu va ser la cirereta del pastís del gran inici del CP Calafell aquesta temporada. Els verds són quarts a l'OK Lliga amb una ratxa de tres victòries, tres empats i una derrota. Enguany ha estat una temporada de renovació. Peces importants de la plantilla com Humberto Mendes i, el gran referent a l'atac, Martí Casas, van abandonar el projecte. Els de Ferran López van haver de reconstruir amb dos veterans com Jepi Selva i Uri Vives, i els joves talents Carles Domènech i Joan Pascual. López va establir a l'inici del curs l'objectiu de «repetir l'entusiasme de l'any passat i consolidar-nos a la part alta de la lliga» i, de moment, ho estan aconseguint. Jepi Selva, amb un doblet, es va presentar com la nova solució de l'atac verd. A més, han confeccionat una defensa poderosa que els ha permès competir de tu a tu contra tots.

Fins i tot, contra el gran favorit, el Barça, que va patir per emportar-se el partit. En el postpartit del derbi, López va destacar que «l'equip fa passets per millorar i créixer» i, amb aquest inici i el caràcter mostrat, tenen moltes opcions de sumar un nou any de dolç.