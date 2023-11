Nuria Castán tornarà al Freeride World Tour 2024

La rider d'Almoster retorna al campionat havent deixat enrere una temporada inacabada després de ser soterrada per una allau

Actualitzada 15/11/2023 a les 18:03

La rider almosterenca Núria Castán, de l'equip internacional de Head Snowboards, torna al Freeride World Tour després d'una temporada que va acabar accidentada, però que va ser, pel que fa als resultats, la millor fins a la data.El passat 4 d'abril, una allau va soterrar a la Núria mentre ella i una altra rider del circuit es dirigien al punt d'inici de la competició final del FWT challenger que es disputaria al matí a Verbier, Suïssa, i on competiria per una plaça al Freeride World Tour. Castán va aconseguir sobreviure després d'estar deu minuts sota la neu, però no va poder competir per la seva plaça. No obstant això, gràcies als resultats acumulats durant la temporada, sent una de les seves millors, el FWT li ha concedit una wildcard per competir en aquest circuit de l'elit del freeride.Castán ha estat entrenant a Innsbruck, Àustria, on resideix actualment; alhora que ha estat treballant en el seu progrés mental per superar aquest accident on gairebé va perdre la vida. El seu objectiu principal és vèncer la por a la immensitat de la muntanya i gaudir de la competició.»En els últims mesos he treballat molt per poder tornar a competir sòlidament després de l'allau de l'hivern passat. Aquest any, a més d'entrenar-me a nivell físic i tècnic, també he posat molta atenció a la meva salut mental per poder competir al meu màxim nivell. Aquesta temporada serà un gran repte, però l'enfronto molt preparada i amb moltes ganes», explica Núria Castán sobre la temporada que està a punt de començar.Aquest any hi haurà una parada més al circuit i serà a Geòrgia. El circuit començarà a Espanya del 27 de gener a l'1 de febrer a Baqueira, on Núria va aconseguir un segon lloc en la primera competició que es va celebrar a Espanya. A Baqueira li seguirà Andorra, del 1 al 7 de febrer; Canadà, del 14 al 20 de febrer; Geòrgia, del 1 al 7 de març; Àustria, del 12 al 18 de març; i tancarà a Verbier, del 23 al 31 de març.A més, Castán continuarà demostrant el seu compromís amb el medi ambient involucrant-se personalment amb diferents accions en col·laboració amb Good Karma Projects, que desenvolupen projectes i iniciatives d'educació i conscienciació ambiental a la societat, i sent per segon any consecutiu ambaixadora de l'ONG Protect Our Winters amb la qual comparteix missió i objectiu de cuidar el medi ambient i salvar els hiverns.Les competicions del FWT es podran seguir en directe a través del seu canal de Youtube i pàgina web: freerideworldtour.com