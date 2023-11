La Primera Federació, una categoria de dinàmiques que el Nàstic ha de dominar

La igualtat és màxima i es premia l'equip que allargui la ratxa més temps

Actualitzada 14/11/2023 a les 21:45

El futbol és una qüestió de dinàmiques. Després de l'empat contra el Sestao, el Nàstic s'ha endinsat en una dinàmica negativa de resultats en la qual només ha sumat tres de divuit punts possibles. Aquesta crisi es va veure accentuada la darrera setmana per la falta de gol i va desterrar al conjunt grana de les posicions nobles.Fa un mes, el relat era completament contrari. Els de Vidal van aconseguir 16 de 18 punts possibles en les primeres sis jornades i eren líders. El que abans era un xut potent del no-res al minut 90 contra el Barça que acabava amb un golàs de Gorostidi, ara s'ha transformat en el remat al travesser de Nacho contra l'Osasuna i amb un defensor evitant el gol de Marc Fernández contra el Sestao.Des que el Nàstic va perdre la primera posició, el grup I ha tingut un líder diferent cada jornada. Si una cosa ha demostrat la Primera Federació, és que el viatge és més important que el destí. A Fuenlabrada va ser quan va començar tot. La remuntada en cinc minuts dels locals va suposar la primera derrota grana i l'inici de la mala dinàmica.En canvi, va ser el primer pas de l'ascens del conjunt de Madrid. En les cinc primeres jornades, eren penúltims. Llavors, van aconseguir tres triomfs consecutius que van capgirar el seu camí. Primer, van remuntar el Deportivo al minut 90, després van guanyar el Sabadell en el temps afegit i van remuntar al Nàstic.La sort els ha acompanyat fins ara. Van sumar una altra victòria al temps afegit contra l'SD Logroñés i, finalment, un contundent 4-1 contra l'Osasuna Promesas el darrer diumenge. Això els ha col·locat sisens amb 19 punts, empatats amb el Nàstic quan, fa cinc jornades, els grana van visitar l'estadi Fernando Torres líders amb nou punts de diferència.L'altre exemple és l'actual líder, la Cultural Leonesa. L'equip de Raúl Llona, fa cinc jornades, era setè a sis punts del Nàstic. Amb 4 dianes a favor, era un dels conjunts menys anotadors de la categoria. Des de llavors, amb gols matiners entre els primers trenta minuts, ha acumulat quatre victòries consecutives. L'última, per 0-3 contra el Lugo. Ara, és líder amb només un gol més que el Nàstic.Fa dues temporades, el mateix Nàstic va ser un exemple. Els d'Agné van caure per 0-3 contra l'Andorra i es van trobar a dos del descens. Aquella temporada es va acabar a la final deld'ascens. Les dinàmiques es trenquen, siguin positives o negatives, i el Nàstic tindrà l'oportunitat de fer-ho contra el Real Unión el dissabte.