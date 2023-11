Albert Quesada debutarà amb la selecció espanyola en el torneig Quatre Nacions

El de Castellvell del Camp jugarà al desembre contra França, Romania i Portugal

Actualitzada 15/11/2023 a les 17:44

El porter de Castellvell del Camp, Albert Quesada, debutarà amb la selecció espanyola d'handbol sub 15 de l'11 al 17 de desembre. Quesada va ser un dels 18 escollits en formar part de la nova generació dels Hispanos Promesas. Aquesta selecció de jugadors nascuts el 2008 farà el seu debut en el torneig Internacional 4 Nacions que els enfrontarà contra els jugadors dels conjunts de Romania, França i Portugal del 14 al 17 a Tarazona. Aquesta primera competició amistosa és el resultat d'un any d'esforç.El de Castellvell del Camp va ser seleccionat en quatre ocasions per la Federació Espanyola d'Handbol per participar en els entrenaments intensius al Centre d'Alt Rendiment de Granada. Uns 174 jugadors van participar en més d'una de les fases. Quesada va disputar totes i els seus esforços s'han premiat amb l'oportunitat de debutar amb els Hispanos Promesas. L'última promoció de la selecció sub15 dels Hispanos va ser campiona a l'Euro Open 2023. Quesada es va formar a l'Handbol Salou amb el seu germà, Alex Quesada. Enguany milita al Cadet A del Barça i també entrena amb el Juvenil a la Masia.