L'encert i la constància, claus en el primer triomf del CBT

L'última vegada que va guanyar va ser a ses illes durant la fase d'ascens

Actualitzada 13/11/2023 a les 21:39

A Mallorca havia de ser. El CBT de Noé Monroy va sumar la primera victòria de la temporada a la pista del Palmer Bàsket en un partit en el qual els blaus van fer un pas endavant en tots els sentits. L'última vegada que els cebetistes van guanyar també va ser a ses illes durant la fase d'ascens a Llucmajor. Tot i que acaba d'ascendir, l'equip balear, és un dels candidats a l'ascens per la potència i veterania de la seva plantilla. De fet, caure contra el CBT va provocar que el seu entrenador fos acomiadat.Amb la victòria, els cebetistes han fet un primer pas per capgirar una dinàmica complicada que havia començat amb sis partits consecutius amb derrota. Monroy va destacar que «la victòria ens ha de generar confiança en el treball que executem dia a dia. Som capaços de competir en aquesta categoria». Els tarragonins van reforçar les seves debilitats i van potenciar les virtuts. Boonyasith, Chazelas i Alaminos van ser els principals anotadors. Va destacar especialment el montblanquí que, amb 12 punts i 3 de 4 triples encertats, va disputar el millor partit de l'any.L'equip va millorar especialment a la segona meitat. En els darrers partits, els cebetistes sabien competir, però els tercers quarts es van convertir en una sagnia constant. De fet, el parcial de 7-25 que van patir contra el CB Salou va ser un dels principals motius de la derrota del derbi. Contra el Palmer Bàsket, no només van mantenir el ritme dels primers quarts, sinó que van fer un pas endavant. Amb un parcial de 9-19, fins i tot es van posar a 19 punts d'avantatge. En defensa, Ousmane Ndour va dominar. El senegalès va ser l'amo i senyor sota la cistella i també va ajudar en atac amb 14 punts. La victòria és el primer pas i Monroy va assenyalar que «això acaba de començar, ara toca continuar treballant».